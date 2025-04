“Mercantilizan la fe y nos dan la espalda”: Sindicatos de Falabella, Paris y Ripley exigen declarar feriado irrenunciable el Viernes Santo

Falabella, Paris y Ripley, las tres multitiendas más grandes de Chile, están en el centro de la polémica tras tomar la decisión de abrir sus puertas este 18 de abril, fecha en la que se conmemora el Viernes Santo.

La medida, que rompe con la tradición de cerrar ese día, ha generado críticas por parte de los sindicatos de estas cadenas de retail, que exigen que la fecha religiosa sea declara feriado irrenunciable y denuncian que «se está mercantilizando la fe»

Señalan que el Viernes Santo es una festividad cristiana significativa, por lo que piden que no se les obligue a trabajar, apelando a la libertad de culto. Afirman que negarles el descanso constituiría una vulneración tanto de sus convicciones como de un beneficio laboral históricamente respetado.

Desde las empresas, defienden su decisión bajo el argumento de que responde a un cambio en los hábitos de consumo y es una forma de seguir atendiendo las necesidades de los clientes.

Anunciaron que quienes trabajen durante esa jornada recibirán una compensación especial, sin embargo esto no ha reducido la molestia de los trabajadores por lo que califican como una medida inconsulta que prioriza lo económico sobre lo humano.

Ante la controversia, la Dirección del Trabajo (DT) emitió un comunicado donde reconoció el derecho de los trabajadores al “descanso de forma absoluta” y en que plantea que si bien el Viernes Santo no es un feriado irrenunciable, esto no faculta ni autoriza al empleador a “desconocer la vigencia de las cláusulas tácitamente convenidas con sus trabajadoras y trabajadores“.

En tanto, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general y particular, de forma unánime, un proyecto que busca declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable, según la fecha que toque cada año.

Incluso, los Trabajadores del comercio solicitaron al Gobierno del presidente Gabriel Boric que patrocinara el proyecto y entregaron una carta en La Moneda, en la que indicaron que si se aprobaba el proyecto de ley «se protegería el derecho de los trabajadores a la libertad de culto y a la conciliación de la vida laboral y familiar, se promovería la diversidad cultural y religiosa, se reconocería la importancia del Viernes Santo para millones de chilenos y chilenas, y se mejorarían las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, permitiéndoles disfrutar de un día de descanso y reflexión».

«Su apoyo será fundamental para que este proyecto se convierta en ley y se protejan los derechos de los trabajadores», aseguraron en la misiva, que fue firmada por la Federación de Sindicatos Empresas Ripley, Federación Holding Empresas Ripley, Federación Nacional de Trabajadores Paris, Federación Nacional de Trabajadores Falabella, Federación de Trabajadores de Farmacias, Trabajadores de Centros Comerciales, Alianza de Trabajadores del Comercio y Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio.

En respuesta, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, planteó que “la DT ya habló y busca justamente proteger a aquellos trabajadores que históricamente no han trabajo el Viernes Santo”.

Indicó que este dictamen es distinto “a pensar en involucrar a más sectores a un potencial feriado irrenunciable” y llamó a las empresas a discutir “de forma más sistemática” lo relacionado a los feriados.

En la misma línea que su par de Hacienda, Mario Marcel, quien señaló que el país ya cuenta con muchos feriados, Boccardo dijo que “estamos en una situación económica y social delicada», por lo que t2odos estos proyectos tienen efectos económicos y laborales”-

Según el secretario de Estado, “el punto original de los trabajadores que colocaron esto sobre la mesa, tuvo que ver específicamente con un grupo de tiendas departamentales”.

Cabe señalar que aunque el objetivo de los parlamentarios que impulsaron el proyecto, era que pudiera ser despachado antes de este próximo 18 de abril, al no haber quedado en tabla, la discusión de la iniciativa no será inmediata.

Sindicatos dicen «no a la apertura del Viernes Santo en el retail»

A través de un comunicado, los representantes de los sindicatos y federaciones del sector retail e ratificaron su rechazo categórico a que las cadenas abran sus puertas el Viernes Santo, ya que consideran que esta medida, constituye una vulneración a los derechos laborales adquiridos durante más de 20 años y, además, atenta contra la libertad de culto.

En el texto suscrito por Pamela Cerón Cerón, Claudia Álvarez Reyes y Richard Tolosa de la Federación Nacional de Sindicatos Holding Falabella Retail; Juan Antivil Curaqueo, de la Federación Paris; junto con

Marco Delgado Rojas y Leandro Cortez Frías, de la Federación de Sindicatos de Empresas Ripley, recordaron que el Viernes Santo es un feriado establecido desde 1915, «profundamente arraigado en la representatividad social del cristianismo, como un día sagrado para la reflexión, la oración y la vivencia de la fe, fortaleciendo los valores y la cohesión social».

Destacaron que en el comercio, más del 76% de la masa laboral está compuesta por mujeres, por lo que esta decisión también afecta directamente la vida familiar.

Indicaron que aunque es cierto que el Ordinario N° 206, emanado por la Dirección del Trabajo, aclara esta situación respecto de quienes ya poseen el derecho adquirido, también deja abierta la posibilidad de que las y los nuevos trabajadores deban asistir obligatoriamente a trabajar.

A juicio de los representantes del gremio, este escenario genera una nueva discriminación entre trabajadores: una división entre trabajadores de primera y segunda categoría; por lo que «la única forma real de evitar que se concrete esta discriminación, y de que se respete el descanso y la libertad de culto, es declarar el día Viernes Santo como feriado irrenunciable».

En el comunicado, destacaron que han sostenido reuniones con diversos parlamentarios, entre ellos Andrés Giordano y Camila Musante, quienes han presentado una moción en el Parlamento para declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable. Mientras que parlamentarios de otros sectores políticos —incluyendo a la derecha (como Guillermo Ramírez Diez), la Democracia Cristiana y el Partido Socialista— también han presentado proyectos con el mismo objetivo.

Sin embargo, emplazaron a los legisladores de los partidos Nacional Libertario, Republicano y Evópoli, que no han dado su apoyo para obtener la unanimidad necesaria para poner el proyecto en tabla.

Las críticas de los representantes sindicales también van dirigidas hacia la administración del presidente Boric, acusando que desde La Moneda mantienen «una» actitud pusilánime, sesgada y negativa, al no otorgar suma urgencia al proyecto».

En conversación con El Ciudadano, el director de la federación de sindicatos de Ripley, Leandro Cortez, indicó que como trabajadores se sienten decepcionados con la actuación del Gobierno.

«Creemos que tuvieron la oportunidad de poder hacer lo que ellos se comprometieron tanto en campaña como su discurso de ser un Gobierno supuestamente de izquierda, transformador y que hoy día nos ha dado un portazo a las y los trabajadores, una al no recibirnos y segundo al no haber actuado con un principio pro trabajador, pudiendo enviar este proyecto y dándole urgencia, ya que ellos tienen la facultad y sin embargo no la usaron», afirmó.

«Sentimos decepción, rabia, malestar con este Gobierno que se dice progresista, pero que en los hechos no hizo nada por los trabajadores del retail», enfatizó Cortez.

Sobre el dictamen de la Dirección del Trabajo, el dirigente sindical planteó, que por un lado ratifica lo que hemos dicho desde un comienzo que este es un derecho adquirido que se ha vulnerado a las y los trabajadores, debido a que por más de veinte años nunca abrió el comercio, pero también es débil porque deja la puerta abierta para aquellos trabajadores que no tienen un año o que nunca tuvieron el derecho adquirido».

«Es justamente con ellos con quienes van a abrir las grandes tiendas, con toda la gente nueva. Entonces en ese sentido es débil tampoco profundiza sobre el principio de la regla de la conducta, que era mucho más amplio», acotó.

Sobre las declaraciones de la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien rechazó la posibilidad de declarar irrenunciable el feriado de Viernes Santo, bajo el argumento de que en 2025 cuenta 19 feriados, ocho de los cuales son irrenunciables, “y eso evidentemente tiene un costo país”; Leandro Cortez indicó que «eso es falso ya que no hay un punto de comparación puesto que nunca se abrió el día Viernes Santo».

«Hemos vivido esta experiencia años atrás con otros feriados donde se decía lo mismo y al contrario debemos recordar que acá va a estar abierto el sábado y el domingo. Por lo tanto todas esas ventas se recuperan con creces, tal como ocurrió cuando se declaró el 19 de septiembre feriado y los días anteriores se triplicaron las ventas», expuso.

Rechazo a la mercantilización de la fe

Los sindicatos del sector retail criticaron a las cadenas que, sin una razón fundada —más que la de mercantilizar la dignidad y el respeto hacia las y los trabajadores— pretenden abrir los malls durante el Viernes Santo, «lucrando en un día donde la fe constituye una dimensión esencial de las personas».

Para el director de la federación de sindicatos de Ripley, se está «mercantilizando el trabajo sobre la fe» y se refirió a las palabras del Cardenal Fernando Chomali, Arzobispo de Santiago, quien advirtió que se le está dando más importancia a las ganancias de las empresas y no al respeto y los derechos fundamentales y adquiridos por los y las trabajadoras.

«Pareciera que hoy día la sociedad que queremos construir se basa solamente en el poder del capital, el dinero y no en la familia y en los derechos de todos los trabajadores», dijo a El Ciudadano.

Los sindicatos insisten en su llamado Gobierno del presidente Gabriel Boric Font para que, a través de su facultad ejecutiva, otorgue suma urgencia al proyecto que declara el Viernes Santo como feriado irrenunciable.

«Le pedimos que cumpla sus promesas de campaña de dignificar el trabajo, y que demuestre ser realmente un Gobierno progresista y transformador, y no se quede solo en el discurso de trabajar para vivir o vivir para trabajar¨”, afirmaron

«Los sindicatos y federaciones unidas de Falabella, Paris y Ripley seguiremos trabajando para alcanzar nuestro propósito de humanizar y dar real valor al trabajo de las personas, beneficiando tanto a los trabajadores como a sus familias, permitiéndoles un día para compartir y vivir la Semana Santa, y participar de sus cultos religiosos», enfatizaron.

Al respecto, Cortez informó que se encuentran en Valparaíso, ya que un grupo de parlamentarios se comprometió con los representantes sindicales a «intentar que se ponga en tabla el proyecto».