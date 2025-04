Mientras era ministra del Trabajo: El día que Evelyn Matthei fue denunciada ante Contraloría por no pago de contribuciones

La gestión ministerial de Matthei no estuvo exenta de críticas, especialmente por su rechazo a la propuesta aumentar el sueldo mínimo a $250.000. Pero, este hecho no fue el único que opacó su periodo como ministra del Trabajo, ya que, en el 2012 fue denunciada por no pagar las contribuciones de su inmueble.