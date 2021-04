Mientras Rodrigo Delgado defiende bloqueo al tercer retiro, declaraciones y escuchas telefónicas lo vinculan con la corrupción del caso luminarias

En los últimos días las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, han causado polémica al defender la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impedir la aprobación del tercer retiro del 10%.

Para Delgado el tercer retiro es una derrota para cinco millones de chilenos y chilenas «que eventualmente van a quedar desprotegidos en su vejez”.

A través de una carta que firmó junto a los ministros de Estado, Jaime Bellolio, Juan José Ossa, Karla Rubilar y Rodrigo Cerda, ratificó su apoyo a la decisión de Sebastián Piñera de intenta bloquear la iniciativa parlamentaria que demanda la mayoría de la ciudadanía que requieren de estos recursos para afrontar la pandemia de Covid-19.

«Como ministros de Estado e integrantes del comité político que acompaña al Presidente Sebastián Piñera, adherimos completamente a la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento por el proyecto que permitiría un tercer retiro de ahorros previsionales”, plantea la misiva enviada a La Tercera.

“Ante las versiones de prensa que indican que no habría habido unanimidad en esta gravitante definición del Gobierno, queremos desmentir categóricamente esas interpretaciones”, añadió el escrito.

Vinculación con el caso luminarias

Sin embargo, en las últimas horas el ministro ha acaparado los titulares y las menciones en redes sociales tras revelarse su posible vinculación con el caso Luminarias, que investiga el pago de coimas millonarias por parte de Itelecom a 11 municipios del país, con el fin de adjudicarse licitaciones de forma fraudulenta.

Paul Pacheco, ex funcionario del Ministerio de Energía que recibió coimas que superan $300 millones por parte de Itelecom, declaró ante la Fiscalía, que los ejecutivos de la empresa de Marcelo Lefort tenían contacto con Delgado, cuando era alcalde de Estación Central en medio de una licitación por más de $4 mil millones.

La investigación que se lleva la justicia es por millonarias coimas por parte de la empresa Itelcom a 11 municipalidades del país y así poder adjudicarse las licitaciones de forma irregular.

De acuerdo a lo que publica The Clinic, el 22 de febrero pasado, Pacheco señaló tener información de Estación Central, Melipilla, Las Condes y Recoleta y el 8 de abril hizo una declaración reservada ante los fiscales a los que les habría relatado una conversación que habría tenido con uno de los ejecutivos de Itelcom, Pedro Guerra, en la que habría discutido sobre el entonces alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado.

“En una reunión que sosteníamos con la gente de Itelecom una vez que me retiré del Ministerio en marzo de 2020», afirmó, «y que tenía como objeto afinar cómo podría prestar servicios a la empresa de manera independiente, mientras llegaban Ricardo Rodríguez y Marcelo Lefort, estaba conversando con Pedro Guerra, el cual me comentaba en los proyectos que tenía en carpeta y además se quejaba de lo difícil que estaba el mercado y las cosas que debía hacer para poder participar”, habría comentado a los persecutores.

Y agrega en su declaración que “en eso le pregunto cómo era posible que sus empleados no se dieran cuenta que ellos manejaban información privilegiada de los procesos que ni siquiera salían. Pedro me dice: yo creo que saben, pero se hacen los lesos. Incluso, el otro día, nos pasó algo en Estación Central, donde veníamos pololeando al alcalde hace harto tiempo, incluso vendimos unas cámaras de vigilancia”.

Pero sus comentarios no quedaron ahí y sostiene que “pero para el proyecto de recambio de alumbrado público que estaba vigente y ellos eran favoritos, uno de los empleados de Itelecom (Cristián Rojas) se dio cuenta que dentro de las respuestas a las consultas de la licitación se había cambiado elementos técnicos que los dejaban fuera. Entonces Pedro informó directamente a Marcelo, quien llamó a la brevedad al alcalde y en una fracción de horas el mismo día se sube una corrección que cambia justamente lo que antes los dejaba fuera”.

“Pedro finaliza diciendo que ahí ellos, los empleados, específicamente Cristián Rojas, se dieron cuenta que teníamos un contacto muy fuerte dentro del municipio. Al día siguiente, el mismo municipio sube una nueva aclaración que lo único que hace es ponerle límite inferior a la oferta económica, tal como en algunas ocasiones me lo había solicitado Ricardo y que yo no había accedido”, concluyó.

Conversaciones en las que se nombra a Delgado

The Clinic también tuvo acceso a parte de la carpeta investigativa en donde aparece una transcripción de cuatro escuchas telefónicas registradas en noviembre de 2019 y que se hicieron a Marcelo Lefort, dueño de Itelecom y principal imputado en el caso, y en en las que éste intenta hacerle llegar un sobre a Rodrigo Delgado,entonces alcalde de Estación Central, y a quien se menciona con nombre y apellido.

A continuación la transcripción revelada por el citado medio:

22 de noviembre de 2019, 12:57 minutos.

Los intervinientes en la conversación correponderían a Marcelo Lefort Hernández, (gerente general de Itelecom) y una persona aparentemente por su voz sujeto de sexo maculino quien no se identificó.

En la parte inicial, Marcelo pregunta al desconocido si va a estacionar o pasar por debajo, respondiendo el desconocido que está contra el tiempo y que se estacionará frente al edificio (posiblemente de Itelecom), a lo que Marcelo le indica que Manuel Cerda bajaría a recibirle el “sobre”, solicitando el desconocido que lo fueran a dejar en ese momento. Marcelo responde que Manuel justo tiene que ir para allá y es de “confianza”, por lo que el desconocido manifiesta que el sobre que dice “atención” se lo tiene que pasar a la secretaria del alcalde. Marcelo complementa que es Rodrigo Delgado.

Solo minutos más tarde, a las 13.32, se registra otro audio que los policías describe así:

Los intervinientes en la conversación correspondería a Marcelo Lefort Hernández (gerente general de Itelecom) y un sujeto desconocido que por su voz correpondería a una persona de sexo maculino indentificado como “Manuel” y que correspondería a Manuel Cerda Guiñez (especialista técnico de Itelecom).

Manuel le dice a Marcelo que lo habrían instruido entregarle un sobre a la secretaria del alcalde, a lo que Marcelo complementa con el nombre de Rodrigo Delgado, confirmando que es en la municipalidad y solicitándole que le avise cuando lo entregue y agregando que el sobre dice “Atención Rodrigo Delgado”, a lo que Manuel le responde que el sobre está en la mochila para no tenerlo a la vista.

En un siguiente audio, de aproximadamente una hora después, 14:44 minutos, se retrata lo siguiente:

Los intervinientes en la conversación corresponderían a Marcelo Lefort Hernandez (gerente general de Itelecom) y un sujeto desconocido que por su voz correspondería a una persona de sexo masculino quien no se identificó pero que correspondería a Manuel Cerca Guiñez (especialista técnico de Itelecom).

Marcelo le indica a Manuel que ingrese por una entrada lateral, que diga que va a hablar con el alcalde y que va de parte de la empresa “Dimensión”, agregando que le están avisando (a un tercero) para que lo fueran a recibir.

En un último audio registrado a las 14.50, los policías describen que Manuel le confirma a Marcelo que fue entregado, refiriéndose al sobre.

Respuesta de Delgado

The Clinic consultó al actual ministro de Interior respecto a las declaraciones de Paul Pacheco y las escuchas de Marcelo Lefort.

“Lo primero, quiero ser muy categórico, esta empresa Itelecom, pese a haber participados en tres procesos de licitaciones durante mis distintos periodos como alcalde, jamás se adjudicó un contrato de luminarias led. Lo segundo, decir que, con esta licitación en cuestión que tiene que ver con la declaración de este señor Pacheco a quien no conozco, tampoco conozco a su interlocutor con quien está hablando supuestamente en esta declaración, tampoco conozco al dueño de la empresa y tampoco he recibido una llamada de él”, indicó.

“En ese contexto -agrega- de esa licitación, si bien es cierto que esta empresa era la propuesta más económica, finalmente esta empresa queda fuera de base en la última evaluación, porque presentó un estudio lumínico que no coincidía con las potencias solicitadas, por tanto, no se podía asegurar que lo que ellos estaban ofreciendo, era lo que efectivamente iba a ocurrir en la calle. Por lo tanto, ellos quedan fuera de base y finalmente el municipio opta por presentar a la otra empresa para que hiciera este proyecto. Tan claro es que no hay ningún vínculo que esta empresa no se adjudicó ninguno de los contratos a los cuales postuló. Es más, hay otra licitación más pequeña de luminarias que es de fines de enero del 2020, mismo año, donde ellos llegaron solos, solos, y así y todo, no se la adjudicó”, afirma.

Delgado también respondió a las transcripciones de las conversaciones de Lefort en las que su nombre sale mencionado.

“Con respecto a un eventual sobre que llegó de parte de la empresa dimensión a través de alguien relacionado que trabaja en esta empresa, la verdad es que, en las alcaldías se reciben numerosos sobres permanentemente con informes de gestión, apelaciones a multas, etcétera a etcétera, y la verdad es que, desconozco cómo habrá llegado pero eran sobres que llegaban a mi secretaria y eran sobres obviamente de carácter público y muchas veces contienen información relacionada con informe de gestión que se le pide a los proveedores”.