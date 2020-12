Mil millones de dólares en comisiones para AGF: Gino Lorenizini revela trasfondo de nuevo “corralito de Piñera”

El gobierno de Sebastián Piñera presentó su proyecto de ley que busca limitar los cambios de fondos de pensiones de las AFP que pretendan hacer los afiliados.

El proyecto plantea que la Superintendencia de Pensiones permitirá que los afiliados puedan realizar hasta dos traspasos de fondos en un año calendario, entre cualquier tipo de fondo; o sólo traspasos entre fondos adyacentes-por ejemplo del A al B- todas las veces que el afiliado lo solicite, quedando imposibilitado de saltar del A al C, por ejemplo.

El Ministerio de Hacienda indicó que las limitaciones no se aplicarán a la cuenta de ahorro voluntario, cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos, ni respecto a los afiliados al momento de pensionarse, quienes solo podrán optar sin restricción por los fondos C, D y E.

Según el Magister en Finanzas y creador de Felices y Forrados Gino Lorenzini, con este proyecto Piñera busca establecer un “corralito” con los ahorros previsionales de los chilenos.

El especialista en finanzas recordó que este es el tercer intento del Gobierno este año “por hacer un proyecto ley de corralito a los cambios de fondos”, el cual afecta el derecho de propiedad de los ciudadanos, tal y como está consagrado en la Constitución vigente.

Ambición de Piñera

¿A quién beneficia Piñera restringiendo a máximo dos cambios de fondo por año entre fondos adyacentes?, preguntó en un video compartido en redes sociales.

“Lo que no dicen es que en paralelo a este proyecto está el de reforma de pensiones, por lo que cabe preguntar que si tanto le molesta los cambios masivos, por qué le quiere dar el poder al superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, para hacer un mega cambio masivo hacia el Fondo B”, indicó.

Lorenzini explicó que tras el proyecto se encuentra un conflicto de intereses, ya que el actual presidente busca beneficiar a las Administradoras Generales de Fondos (AGF) como Volcom, que fue fundada por su hijo Sebastián Piñera Morel, y en la cual hay fondos de su familia a través de la sociedad Odisea.

“Qué va a ocurrir con Volcom, con Moneda Asset con todos los amigos de las AGF, pues que se van a ganar mil millones de dólares al año a través de comisiones fantasmas. Esa es la verdad de este nuevo intento de corralito”, afirmó.

La iniciativa presentada por el Gobierno representa un duro golpe para asesores previsionales, como Felices y Forrados, que se encargan de recomendar a los afiliados cómo traspasar regularmente sus ahorros entre los distintos fondos en busca de aumentos de rentabilidad.

Sin embargo, Lorenzini afirmó que el proyecto de ley va más allá y busca restringir la libertad que tienen los afiliados a las AFP muevan sus ahorros entre los cinco fondos que ofrece el sistema (A, B, C, D y E).

“Esto no atenta contra Felices y Forrados, esto atenta contra la libertad de cambiarse de fondos, contra el principio básico de hacer leyes a favor de la gente y no hacer leyes a favor de regalarle 1.000 millones de dólares al año a las AGF a través de comisiones fantasmas”, dijo en el video.

Señaló que el proyecto es inconstitucional, al ser una discriminación arbitraria a las personas de menores ingresos que no tienen ni Cuenta 2 ni APV y que representa la expropiación del derecho de todos a cambiarse de fondo, que trae enormes daños patrimoniales para los afiliados.

“Todo esto es parte de la ambición sin límite de Piñera”, subrayó.

Respuesta a Briones

El creador de Felices y Forrados también respondió al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien indicó que el proyecto que busca regular el traspaso entre fondos de pensiones, tiene como objetivo evitar daños en las jubilaciones de los afiliados y también velar por la estabilidad del sistema financiero.



Al respecto, el experto en finanzas, explicó que el artículo 48 DL 3500, plantea que “los cambios de fondo no producen ningún efecto en el mercado porque no se compran ni venden acciones, porque el artículo 48 permite hacer ajustes contables para el cambio de fondos”.

Devolver el riesgo de pérdidas a las AFP

Gino Lorenzini recordó que desde Felices y Forrados propusieron tanto en la Cámara, en junio pasado, como en el Senado, en octubre de 2020, que si realmente incomodan los cambios de fondo, es mejor regresar la ley a 1998, cuando solo existía el Fondo C, pero se terminan las comisiones fantasmas y se devuelve el riesgo de pérdidas a las AFP.

“Nuestra propuesta es devolver la ley al año 98, que regresamos todos al fondo C, y por qué no quieren, porque desaparecerían las comisiones fantasmas, porque les devolveríamos el riesgo de pérdida a las AFP, porque 11 millones de trabajadores no perderíamos un solo peso en 12 meses”, planteó.

Por tal motivo, llamó a los parlamentarios a devolver el proyecto de ley de Piñera, y devolverle el riesgo de pérdida a las AFP.