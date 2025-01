«Miles de niños en las calles cometiendo delitos»: Exfiscal Gajardo emplaza a Carter por propuesta contra niños migrantes

Durante su visita al panel del programa de CNN, Tolerancia Cero, el ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, abordó la crisis de seguridad y la migración que atraviesa el país, tomando consideraciones extremas respecto a cómo se debería afrontar la problemática en las fronteras. Una de ellas fue quitarle los beneficios sociales a las personas migrantes.

Carter afirmó que “el migrante ilegal que viene a Chile tiene que saber que no va a tener derechos salvo los humanitarios básicos”, argumentando que los chilenos están pasando a un segundo plano con respecto a la migración ilegal en los colegios y jardines.

En esa línea, el exalcalde expuso que ahora en adelante los niños migrantes no pueden tener acceso a los colegios: “¿Por qué no migran a Bolivia? Incluso migran menos a Argentina. Porque Chile sigue siendo el país más rico de América Latina. Aquí están los mejores beneficios gratuitos, que los estamos pagando todos los chilenos con impuestos. Y no se trata de falta de bondad, se trata de que no tenemos más capacidad”, enfatizó.

Lejos de pasar desapercibidas, sus declaraciones causaron distintas repercusiones en las redes sociales. El exfiscal y abogado Carlos Gajardo, se refirió a la polémica que surgió a partir de los desafortunados dichos de Carter.

El abogado y exfiscal afirmó mediante su cuenta de X, que la idea de restarle derechos sociales, como el acceso a educación, a niños y niñas migrante, es peligroso para el país.

«Estimado @rodolfocarter, esta idea que parece dura contra la inmigración es profunda% peligrosa para los propios chilenos. Si a los niños migrantes “ilegales” no les das colegios inmediata% los conviertes en delincuentes juveniles. Miles de niños en las calles cometiendo delitos», criticó Gajardo en su cuenta de X.

Estimado @rodolfocarter, esta idea que parece dura contra la inmigración es profunda% peligrosa para los propios chilenos. Si a los niños migrantes “ilegales” no les das colegios inmediata% los conviertes en delincuentes juveniles. Miles de niños en las calles cometiendo delitos. https://t.co/FyvZTT6gpM — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) January 28, 2025

A los dichos de Gajardo se sumó un comunicado de la Defensoría de la Niñez, la cual emplazó por medio a través de X al ex alcalde de La Florida por sus dichos.

“Tras el debate que se ha ido construyendo en el último tiempo en torno al tema migratorio en nuestro país, y tomando en cuenta el contexto electoral previsto para este año, la Defensoría de la Niñez manifiesta su profunda preocupación en relación a la garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana”, afirmaron desde la defensoría a través de “X”.

El comunicado también tocó temas como la Ley N° 21430, la cual protege a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en Chile sin importar su condición migratoria.

Lee el comunicado completo abajo:

🔴Declaración Pública: Tras el debate que se ha ido construyendo en el último tiempo en torno al tema migratorio en nuestro país, y tomando en cuenta el contexto electoral previsto para este año, la Defensoría de la Niñez manifiesta su profunda preocupación en relación a la… pic.twitter.com/89IWMMYMCq — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) January 28, 2025

Recordemos que Rodolfo Carter se encuentra en el centro de la polémica, a raíz de que el equipo de investigación del El Ciudadano confirmó que la Municipalidad de La Florida contrató Gloria Fernández -su madre-, para efectuar cargos dentro del municipio bajo la administración de Daniel Reyes, actual edil.