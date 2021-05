Militantes del PS piden a la directiva del partido sumarse a primarias con el Frente Amplio y el PC

Un grupo de militantes del Partido Socialista difundió este martes una declaración pública en la cual pidieron a la directiva de la histórica colectividad sumarse a las primarias presidenciales del Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), «y llegar a todos los rincones de nuestro país con el programa socialista para avanzar hacia un nuevo Chile».

El llamado fue suscrito, entre otros, por el diputado Leonardo Soto, el alcalde de El Bosque, Sadi Melo, y Christopher White, alcalde electo de San Bernardo.

«Chile ha sido removido por dos grandes hitos en los últimos años: el 18 de octubre de 2019 y las múltiples elecciones populares de este fin de semana. Ambos acontecimientos expresan el sentir de millones de ciudadanos, los cuales dieron cuenta de la necesidad de construir un país más justo y democrático, plural, diverso y feminista, en que se proteja el trabajo, el medio ambiente y nuestros recursos naturales», afirmaron los militantes del PS.

«El mandato de ese Chile nuevo nos llama a construir un proyecto en perspectiva de superación del neoliberalismo, en conjunto con el movimiento social y popular, y por las fuerzas políticas que aspiren a dicha transformación. En ese marco, el Partido Socialista, a lo largo de su historia ha impulsado los cambios que apunten al bienestar de las grandes mayorías y el pueblo de Chile, y hoy siendo el principal partido político de izquierda, debe colocarse a disposición de la construcción y consolidación de esa mayoría social y política que permita sentar sus bases en el próximo gobierno», añadieron.

«Por lo anterior, creemos necesario asistir a la convergencia más amplia de las fuerzas de cambio, lo cual debe plasmarse en una primaria legal presidencial con cada una de las candidaturas que reflejan esta mixtura y que consoliden en definitivas un programa coherente en perspectiva de la transformación social», puntualizaron.

«Por ello, llamamos a nuestro Partido a generar las bases de este enorme desafío, a redefinir su política de alianzas y avanzar hacia el encuentro con las fuerzas de izquierda como el Partido Comunista y el Frente Amplio, como la diversidad del Chile actual expresado en los movimientos sociales. El Partido Socialista, fiel a su propio derrotero, sabrá estar junto a la voluntad popular mayoritaria. En ese sentido, debemos participar de dicha primaria legal junto a nuestra compañera Paula Narváez y llegar a todos los rincones de nuestro país con el programa socialista para avanzar hacia un nuevo Chile», concluye la declaración, que al cierre de esta nota, había sido suscrita por las siguientes personas:

Leonardo Soto, Diputado

Sadi Melo, Alcalde de El Bosque

Ramona Reyes, Convencional Constituyente electa Región de Los Ríos

Carolina Oteíza, Vice Pdta PS

Claudia Espinoza, Comisión Política PS

Manuel Zúñiga, Alcalde electo El Bosque

Christopher White, Alcalde Electo San Bernardo

Dina González, Alcaldesa electa Calle Larga

Rodrigo Muñoz, Vice Pdte JS

María José Becerra, ex candidata Constituyente

Daniel Melo, Ex Diputado

Nelson Venegas, Ex Alcalde Calle Larga

Francisco Melo, Ex Pdte JS

María Graciela Beiza, Concejala de Calle Larga

Blanca Delgado, Concejala de Calle Larga

Bárbara Farías, Concejala electa de Calle Larga

Jaime Álvarez, Concejal electo de Los Andes

Cristián Aravena, Presidente Provincial de Los Andes

Rubén Henríquez Vergara, Presidente Provincial San Felipe

Hugo Soto, Instituto Igualdad

Evelyn Magdaleno, Militante Socialista

Orlando Olivera, Director Instituto Igualdad

Daniel Jiménez, Militante Socialista

Tomás Vivanco, Militante Socialista

Ricardo Morales, Militante Socialista

Natalia Cisternas Muñoz, Presidenta Juventud Socialista Araucanía

Sebastián Rosas, Concejal de Talagante

Reinaldo Flores, Militante Socialista