Militares en la frontera y auditoría al Estado: Kast mueve sus primeras fichas desde La Moneda

José Antonio Kast movió sus fichas y dio sus primeros pasos como presidente de Chile. Durante la noche de este miércoles, desde el Palacio de La Moneda, el republicano firmó seis decretos en lo que ordenó medidas como un despliegue de militares en la frontera y el desarrollo de una auditoría al Estado.

El primer decreto fue el nombramiento del vicealmirante en retiro Alberto Soto Valenzuela, como comisionado presidencial para la Macrozona Norte, quien se encargará de la implementación del denominado “Escudo Fronterizo”.

Según detalló el Ejecutivo a través de una minuta informativa, la designación responde a la necesidad de establecer una «autoridad presidencial con facultades de coordinación intersectorial para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta».

Las funciones que deberá desempeñar Soto abarcan desde coordinar el trabajo de la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas y Carabineros en la zona, hasta articular a los servicios fiscalizadores y presentar propuestas contra el narcotráfico y el crimen organizado. Además, fungirá como un enlace directo entre el Estado Mayor Conjunto, el CCN y las jefaturas aéreas fronterizas.

En el momento de la firma del decreto, flanqueado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el titular de Defensa, Fernando Barros, Kast se dirigió directamente al almirante Soto para agradecerle «su patriotismo».

«Le queremos encomendar una gran tarea, que es asumir como comisionado de la Macrozona Norte, para ayudarnos a coordinar todas las acciones que tenemos que realizar para defender nuestras fronteras y proteger a nuestros compatriotas», dijo en declaraciones recogidas por La Tercera.

Radiografía a las finanzas del Estado

En una segunda medida, pero no por ello menos relevante, el republicano giró el timón hacia la economía y la administración interna. Acompañado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García, instruyó una auditoría integral al Estado a través del Consejo de Auditoría Interna.

Esta acción se enmarca directamente en su objetivo de campaña de reducir el gasto público

«Para que todos tengan claro el estado de la Nación», indicó Kast para justificar la medida.

Según la administración entrante, se trata de «un mecanismo que establece una línea de base técnica y política, permitiendo que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad».

La estrategia contempla la creación de una fuerza de tarea específica, integrada por el subsecretario del Interior, el subsecretario de Hacienda y la subsecretaria de Segpres. Este equipo deberá analizar la situación de todos los ministerios e instituciones del Estado y luego enviar un reporte directamente a la Presidencia de la República.

Más militares en la frontera

Paralelamente a la creación de la figura comisionado, José Antonio Kast decretó un aumento inmediato de la dotación militar en la zona norte. Esta decisión busca darle músculo operativo a las nuevas políticas migratorias que prevé aplicar su administración.

El paquete de medidas para la zona incluye la erradicación de pasos no habilitados, la integración institucional entre los ministerios de Interior, Defensa y Seguridad Pública, y una modernización de la tecnología utilizada en el control fronterizo.

El decreto también contempla efectuar reconducciones y rechazos de ingreso, basándose en la legislación vigente. Para sellar los puntos más críticos, se ordenó además la instalación de barreras físicas para contrarrestar la migración irregular.

Implementación del «Escudo Fronterizo»

Tras su llegada a La Moneda, Kast firmó el decreto que pone en marcha la implementación del plan «Escudo Fronterizo».

Esta iniciativa, que estará a cargo del Ejército de Chile, incluye el aumento de la dotación en la Macrozona Norte, la erradicación de pasos no habilitados, la incorporación de tecnologíapara la vigilancia, y un paquete de medidas que según el republicano permitirán reforzar el combate al crimen organizado y la migración irregular.

Permisos ambientales y viviendas

La agenda económica también tuvo su espacio en esta primera jornada de firma de decretos. Kast instruyó a su gabinete a resolver los supuestos atrasos en la tramitación de permisos ambientales dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Asimismo, encomendó a la nueva ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, la tarea de llevar a cabo un diagnóstico y una propuesta para enfrentar las reclamaciones ambientales pendientes.

Según la admiración del republicano existen 51 trámites pendientes asociados inversiones por una cifra cercana a los US$16 mil millones.

Otro de los decreto apunta a modificar el comité de reconstrucción, para acelerar la construcción de viviendas para las familias atadas por los incendios, principalmente en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.