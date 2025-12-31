Chipe libre para las mineras: Contraloría alerta 7.150 faenas sin fiscalización y en la lista figuran SQM y Antofagasta Minerals

El 18° Consolidado de Información Circularizada advierte un “riesgo crítico” por la baja cobertura de Sernageomin. Y en un listado de 50 faenas no fiscalizadas aparecen SQM (empresa ligada a Julio Ponce Lerou) y Antofagasta Minerals, del grupo Luksic.

Chipe libre para las mineras: Contraloría alerta 7.150 faenas sin fiscalización y en la lista figuran SQM y Antofagasta Minerals
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En Chile hablamos mucho de “minería responsable”, pero la foto que describe Contraloría en su 18° Consolidado de Información Circularizada (CIC) es otra: entre 2022 y 2024, Sernageomin fiscalizó en promedio solo el 20% de las faenas mineras del país. Peor aún, la cobertura fue cayendo: de 25% en 2022, a 21% en 2023, hasta llegar a 14% en 2024. En paralelo, el reporte advierte que existían 7.150 faenas mineras sin fiscalización, lo que califica como un riesgo crítico para la supervisión minera.

Faenas mineras sin fiscalización: el agujero que crece

Sernageomin registró 43.595 inspecciones en el periodo, pero Contraloría pone un matiz clave: esa cifra incluye varios procesos de control en una misma faena. En buen chileno, hay movimiento administrativo, pero la cobertura efectiva sigue siendo baja. Y cuando el control baja año a año, el “chipe libre” no es una frase: se parece demasiado a una política de facto.

Faenas mineras sin fiscalización: regiones críticas y nombres grandes

El mapa regional también incomoda. Los menores porcentajes de fiscalización se registraron en Atacama (13%), Arica y Parinacota (14%) y Valparaíso (14%). Y ojo: Atacama, Coquimbo y Valparaíso concentran además la mayor cantidad de faenas sin fiscalizar (2.863; 1.863; y 1.048, respectivamente), territorios donde la actividad minera tiene peso y huella.

En el listado de 50 faenas no fiscalizadas que acompaña estos antecedentes aparecen empresas de alto perfil. Por ejemplo, Antofagasta Minerals S.A. figura con una faena en Atacama. También aparece SQM S.A. y SQM Industrial S.A..

50 faenas no fiscalizadas 2Descarga

Importante: figurar en este listado no equivale a que exista una infracción por sí misma. Lo que sí deja en evidencia es que, incluso en compañías grandes, puede haber periodos prolongados sin una fiscalización en terreno, con todo lo que eso implica para la confianza pública y el cuidado ambiental.

Qué ordena Contraloría para cerrar el “chipe libre”

El informe también describe una desigualdad fuerte en la carga laboral: en tres años, algunos fiscalizadores habrían realizado más de 2.000 inspecciones, mientras otros no superarían el centenar. Y en regiones mineras como Atacama y Coquimbo, la presión sería muy superior al promedio nacional (más de 490–800 faenas por fiscalizador), mientras en regiones del sur la relación es muchísimo menor.

Por eso, Contraloría ordenó a Sernageomin medidas para una asignación territorial más eficiente y acciones urgentes para priorizar las faenas que llevan más de dos años sin control. Ahora la pelota queda botando: ¿se va a reforzar la fiscalización donde más se necesita, o este “chipe libre” seguirá siendo parte del paisaje de la minería en Chile?

Revisa aquí el consolidado de Contraloría

CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN CIRCULARIZADA 18 Contraloría 2025 by lahuanche

Relacionados

El Ciudadano

Informe documenta una serie de irregularidades y favoritismo hacia SQM en su expansión en la industria del litio en Chile

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Seguimiento a la "ruta del dinero" fue clave: Cayó banda criminal autora de 9 robos de cobre en trenes y faenas mineras

Hace 2 meses
El Ciudadano

Contraloría podría acceder a los contratos escondidos de Máximo Pacheco

Hace 3 meses
El Ciudadano

Informe revela crítica situación de los depósitos de relaves mineros en Chile

Hace 1 mes
El Ciudadano

Economía chilena crece solo 1,6% en el tercer trimestre y se frena por caída de la minería

Hace 1 mes
El Ciudadano

En medio de cuestionamientos, CODELCO y SQM sellan acuerdo hasta 2060 y crean empresa NovaAndino Litio

Hace 4 días
El Ciudadano

Contraloría investiga contratos de Codelco–SQM y deja incierto el control del litio hasta 2060

Hace 4 semanas
El Ciudadano

La jugada maestra de Dorothy Pérez, ante presiones: Toma razón del acuerdo SQM-Codelco con condicionantes, e inicia auditoría

Hace 1 semana
El Ciudadano

“Va todo en silencio”: vecinos de Cobquecura alertan por proyecto de tierras raras sin información pública

Hace 5 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano