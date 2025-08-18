Ministerio de Salud actualizó Alerta Alimentaria por listeria en salmón ahumado en caliente «listo para el consumo»

Autoridades informaron que la Alerta se extiende al mismo producto de la marca South Wind y aplica para todas las fechas de vencimiento, al igual que para el salmón de Cuisine & Co. La infección por listeria es una enfermedad bacteriana transmitida por alimentos que puede ser muy grave para mujeres embarazadas, mayores de 65 años y personas con sistemas inmunes debilitados.

El Ministerio de Salud actualizó los productos que están incluidos en la Alerta Alimentaria decretada en el país por la presencia de listeria en una serie de salmón ahumado en caliente «listo para el consumo», detectado en primer término en la marca Cuisine & Co (formato laminado de 200g, lote 2VQ2512135D).

Ahora, las autoridades informaron que la Alerta se extiende al mismo producto de la marca South Wind (formato trozo de 300g, lote 2VQ2512135D), la cual aplica para todas las fechas de vencimiento, al igual que el salmón de Cuisine & Co.

«Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlos», se lee en la publicación del Minsal.

Asimismo, se indicó que «en el caso de haber consumido el producto del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud».

