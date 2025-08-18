Ministerio de Salud actualizó Alerta Alimentaria por listeria en salmón ahumado en caliente «listo para el consumo»

El Ministerio de Salud actualizó los productos que están incluidos en la Alerta Alimentaria decretada en el país por la presencia de listeria en una serie de salmón ahumado en caliente «listo para el consumo», detectado en primer término en la marca Cuisine & Co (formato laminado de 200g, lote 2VQ2512135D).

Ahora, las autoridades informaron que la Alerta se extiende al mismo producto de la marca South Wind (formato trozo de 300g, lote 2VQ2512135D), la cual aplica para todas las fechas de vencimiento, al igual que el salmón de Cuisine & Co.

«Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlos», se lee en la publicación del Minsal.

Asimismo, se indicó que «en el caso de haber consumido el producto del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud».

MINSAL actualiza productos de Alerta Alimentaria por Listeria en Salmón Ahumado en caliente marca Cuisine & Co. y SouthWind



El Ministerio de Salud, con el objetivo de resguardar la salud de la población, informa que a la Alerta Alimentaria por Listeria en salmón ahumado en… pic.twitter.com/ofvBneqyIk — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 18, 2025

El Ciudadano