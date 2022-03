Ministra Camila Vallejo ratifica que Felipe Berríos «no tiene ningún cargo» en el Gobierno

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue entrevistada en el programa Estado Nacional,se refirió al supuesto nombramiento del sacerdote jesuita Felipe Berríos como Coordinador Nacional de Campamentos.

Cabe recordar que el sábado, mediante un comunicado, la Compañía de Jesús en Chile (Jesuitas Chile) aseguró que Berríos “encabezará un nuevo programa nacional de trabajo en los campamentos de Chile”.

Este comunicado, además, fue replicado por el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, en su cuenta en Twitter.

Felicitaciones al padre Felipe Berríos por su nuevo rol como encargado nacional en trabajo en campamentos desde el Ministerio de Vivienda. Quienes conocemos de su liderazgo, empatía y coraje, sabemos que será un tremendo aporte para avanzar en este difícil y complejo problema! pic.twitter.com/q5AH0uDboJ — Claudio Orrego L. (@Orrego) March 12, 2022

La situación generó una ola de críticas, recordando la importancia de “cuidar el Estado Laico” y de “mantener el discurso crítico” con las congregaciones eclesiásticas que han cometido abusos o encubrimientos.

A raíz de la polémica el Ministro de Vivienda -Carlos Montes- aseguró que Berríos “No ha tenido nunca cargo, él está convocado a trabajar en un equipo al respecto”.

“Considerábamos que el tema campamento es fundamental para el país y, por lo tanto, tenemos que sumar ampliamente a distintos sectores a trabajar. Dentro de esto, se convocó a Felipe para una instancia para discutir y ver distintas alternativas”, aclaró.

«No hay ningún cargo ni responsabilidad de Felipe Berríos en materia de campamentos»

Durante la entrevista con «Estado Nacional”, la ministra Vallejo fue enfática al ratificar que Felipe Berríos no contaría con ningún cargo en el Gobierno, y destacó que «con todo respeto» esa decisión corresponde al Presidente de la República y no a la comunidad jesuita.

“El Presidente (Gabriel Boric) es el que hace esas nominaciones, no los Jesuitas. Con todo el respeto que me merecen, no es una nominación que corresponda a ellos hacer”, indicó Vallejo, citada por El Dinamo.

“No hay ningún cargo, ni responsabilidad de Felipe Berríos, en materia de campamentos, de vivienda o de ningún otra responsabilidad de Gobierno”, agregó.

Las declaraciones de la ministra coincidieron con los dichos del mandatario, quien declaró a CNN Chile, que Barios «no es parte del Gobierno y lo que señaló el ministro (Carlos) Montes (ministro de Vivienda) es que él lo había convocado para un consejo asesor en materia de campamentos».

Sin embargo, la periodista volvió a formular la pregunta, esta vez leyendo la mencionada carta «¿entonces no le pidieron a Felipe Berríos que asumiera un cargo en el Ministerio de Vivienda?”, reformuló la periodista.

“No me puedo hacer cargo de esa declaración. Insisto, volvemos a repetir, lo dijo el Presidente, lo dijo el ministro de Vivienda y lo reitero: no hay ningún cargo establecido para Felipe Berríos en el Gobierno”, puntualizó Vallejo, citada por Publímetro.

La periodista Constanza Santa María volvió a preguntar y le expresó a Vallejo que si el presidente Boric, habría «arrepentido» después de las críticas a este anuncio, por la supuesta incorporación de un miembro de la Iglesia en un Estado laico y por los casos de abusos sexuales investigados por la justicia dentro de la institución.

“No, en lo absoluto. Puede haber una confusión, todo el respeto a los jesuitas, pero eso no ha estado contemplado, no tiene ningún cargo y eso lo dejamos claro y no ha tenido, no ha sido una solicitud del Presidente, no ha sido una solicitud del ministro, ni nada por el estilo”, enfatizó la vocera de Gobierno.

“Porque lo contradictorio, o los que habían criticado este supuesto nombramiento o invitación, dicen que es contradictorio criticar a una iglesia por ser encubridora y por abusos religiosos y al mismo tiempo nombrar a un sacerdote que pertenece también a una orden como los jesuitas, que también han reconocido 64 casos de abusos y entre ellos el de Renato Poblete. ¿Usted comparte esa crítica”, volvió a señalar la periodista.

“Yo creo que hay que atender eso. Totalmente, totalmente de acuerdo”, señaló Vallejo.

“Felipe Berrios no tiene ningún cargo”



Camila Vallejo por más de 2 minutos explicando a Cony Santa María que el jesuita no tiene ninguna vinculación con el actual gobierno. #EstadoNacional pic.twitter.com/EUOttICP0b March 14, 2022

La periodista siguió insistiendo en el tema de las críticas: «¿Descarta o niega que la decisión se haya echado para atrás de alguna manera a raíz de estas críticas?”, volvió a apuntar Santa María.

La insistencia llevó a la ministra a recalca «voy a ser majadera en esto, no se le ha pedido ningún cargo. No le hemos pedido ningún cargo y hemos sido majadero en eso. No sé si valga la pena repetir ya, pero no».

En 2015, Felipe Berríos estuvo a poco de ser nombrado Capellán de La Moneda, pero el entonces arzobispo Ricardo Ezzati, junto al cardenal Francisco Javier Errázuriz frustraron el nombramiento, aludiendo que se armaría “un gran e innecesario conflicto”, consignó BioBío.

Este último hecho quedó al descubierto, luego de que se filtrara en la prensa una serie de correos electrónicos entre los jefes de la Iglesia en Chile. Estos daban cuenta de intentos de encubrimiento en el marco del caso Karadima y estrategias de veto para disidentes y víctimas de abusos.