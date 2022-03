Ministra Camila Vallejo sobre quinto retiro: «Una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno que no daba muchas alternativas, otra es hacerla una política pública»

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada por la iniciativa que busca un quinto retiro de las AFP y reiteró que el Gobierno Nacional no apoyará el proyecto.

En este sentido, Vallejo manifestó que la razón por la que se apoyó los cuatro proyectos anteriores cuando eran parlamentarios, fue porque no se veía una alternativa diferente en el Gobierno anterior.

«Una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno que no daba muchas alternativas, no tenía agenda y no quería terminar con las AFP. Pero otra es hacerla una política pública y de carácter permanente”, expresó Vallejo, entrevistada con Pauta Libre, transmitida por La Red.

“Llegamos a un nivel que es muy delicado sostener esta situación con más inyección en el poder de consumo de la gente. Claro, el impacto individual inmediato es positivo, pero, colectivamente, para otros, es subir el precio del consumo”, agregó Camila Vallejo.

Al respecto, manifestó que se está trabajando para atender a las personas más golpeadas por la crisis, entre ellas mujeres, que durante la pandemia tuvieron que pasar a ser personas cuidadoras y en estos momentos no cuentan con ingresos; jóvenes y la recuperación de empleos.

Esta iniciativa «es discutible, porque está en el Congreso, habrá días para discutirlo. Lo que buscamos es ir a los sectores golpeados fuertemente por la situación económica. Hay una mirada para mujeres que han retrocedido 10 años, y necesitamos que esas mujeres tengan ingresos, jóvenes y ciertos sectores productivos», manifestó.

“Pero para nadie es desconocido que ese punto no está ni en nuestro programa ni en los compromisos del presidente. En el Chile que queremos construir, los trabajadores no deben pagar más los costos de la crisis. Por eso tenemos un programa que se hace cargo de la recuperación económica”, añadió.

En referencia a si la crisis podría agudizarse, Vallejo enfatizó que se está trabajando para evitar un alza de precios, especial por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

«Bueno, claro, está el contexto de la guerra que ha generado mayor inflación. Entonces, hay que hacer todos los esfuerzos por controlar y evitar las alzas de precio. Está aumentando el pan, el costo de la vida… Es sumamente importante que se comprenda esta agenda”, respondió.

Diálogo y trabajo para la reparación del estallido

Durante la entrevista, la vocera del Gobierno fue consultada por la ley de amnistía para los presos políticos del estallido social de 2019, así como para la reparación de aquellas personas afectadas durante la revuelta.

En este sentido, recalcó que la ley forma parte, no solo de un «compromiso de campaña» sino también una convicción del Gobierno Nacional de atender a todas las personas a las que se le vulneraron sus derechos.

«Es un compromiso de campaña, pero tenemos la convicción de que es necesario para avanzar en el camino de los cambios, reparar heridas e injusticias que se produjeron en el contexto de la revuelta popular donde hubo generalizada violación a los derechos humanos y en ese contexto, con un periodo limitado», señaló.

«Más allá del nombre, la idea es abordar también aquellos que están con prisión preventiva que no han tenido ninguna prueba en su contra», añadió.

De igual forma, señaló que se está trabajando también con las pymes afectadas.

«Se está trabajando en la reparación. Nosotros necesitamos reparar en varios aspectos, involucra conversación, diálogo y trabajo. El primero es el levantamiento de la querella y el indulto de los presos. Otro lado, el trabajo de las pymes. Sabemos que hay una deuda y queremos hacernos cargos de eso», enfatizó.

Para esto, el ministro de Economía, Mario Marcel, ya sostuvo reunión con los pymes y los propietarios de la llamada Zona 0, con el fin de abordar nuevas estrategias.