Ministra de Ciencias confirma suspensión de becas de magíster y post doctorados en el extranjero

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, informó la decisión del gobierno de Kast de suspender temporalmente las becas de magíster y post doctorados en el extranjero, medida que -dijo- se origina en el recorte del 3% a los presupuestos de los ministerios, ordenado por el Mandatario.

En declaraciones consignadas por El Mercurio de Santiago, la ministra Lincolao explicó que la idea del gobierno con esta acción es «fortalecer» los programas de magíster nacionales.

«La idea es reforzar nuestras universidades y usar el financiamiento de becas al extranjero en lugares en donde es más oportuno y también más valioso, como es el doctorado», dijo la secretaria de Estado, quien también informó que por ahora no habrá cambios en el programa de becas nacionales ni en el de los doctorados en el extranjero.

«Todas las becas nacionales se mantienen sin cambios, incluyendo la convocatoria actualmente en curso», puntualizó la ministra de Ciencias.

Becas en el extranjero: ministra de Ciencias anuncia recortes y apuesta por fortalecer universidades nacionaleshttps://t.co/y9wVyF3KuY — Radio Universidad de Chile (@uchileradio) March 24, 2026

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