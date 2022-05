Ministra Izkia Siches sobre Estado de Excepción: «No queremos ser el gobierno en que un militar mate a un comunero»

Fotografía: Pantallazo de entrevista

La titular de la cartera de Interior, Izkia Siches, se refirió durante la noche de este martes a la decisión del Gobierno de decretar un Estado de Excepción acotado en la denominada Macrozona Sur.

En conversación con el Meganoticias, la ministra hizo hincapié en que «nadie quiere tener a los militares en la zona, pero entendemos que son instrumentos necesarios».

En ese sentido, la ministra precisó que esta decisión no es una derrota ideológica para la administración del Presidente Boric, ya que se toma considerando que «nuestro gobierno no es igual que el gobierno anterior (…) Nosotros entendemos muy claramente que el Estado de Excepción no es la solución para nada, ni para perseguir el crimen organizado, como tampoco para detener los enfrentamientos en el territorio. Nadie lo puede ver como una real solución a los problemas de fondo.«

La ministra continuó señalando que «es por ello que no hemos desdibujado nuestra agenda de largo plazo. Trabajar en las medidas de fondo: tanto para restitución territorial, demandas indígenas, como también en paralelo poder perseguir la delincuencia, el narcotráfico, el robo de madera y los distintos delitos que ocurren en el territorio son ejes que no hemos abandonado».

Sobre el Estado de Excepción decretado, Siches señaló que esperan que las Fuerzas Armadas cumplan una labor preventiva, destacando que: “Nadie quiere, y particularmente nuestro Gobierno, enfrentamientos ni muertos de civiles. No queremos ser el Gobierno en el que un militar mate a un comunero«.

«Esto es para prevenir y proteger las rutas, para mantener el funcionamiento de las ciudades. En paralelo estamos trabajando otras medidas para abordar el problema de la violencia, eso tomará más tiempo», añadió.

Respecto a los enfrentamientos con civiles, la ministra destacó que «lo que nosotros estamos viendo es una labor preventiva de protección de las rutas. Nosotros jamás esperamos que las Fuerzas Armadas ingresen a las comunidades, ni se hagan cargo de ninguno de los problemas de fondo que hay, y ellos tampoco esperan tener enfrentamientos con civiles, evidentemente, si son directamente atacados tienen que responder, pero la labor que esperamos de las Fuerzas Armadas es una labor preventiva, tal como se espera de Carabineros.”

A lo anterior agregó que «es el Estado el que recurrirá a labores de inteligencias para desarticular a las bandas criminales que operan en la zona».

La entrevista completa aquí.