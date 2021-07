Ministra Marianela Cifuentes condenó a 7 ex uniformados por secuestro calificado de 11 campesinos de Paine en 1973

La ministra en visita extraordinaria de la Corte de San Miguel, Marianela Cifuentes, condenó a 7 ex uniformados como autores del secuestro calificado (desaparición) de 11 campesinos en octubre de 1973, en lo que se conoce como el episodio «Paine Aculeo».

En su fallo de más de 200 páginas, la magistrada condenó a los coroneles del Ejército (r) Osvaldo Andrés Magaña Bau, Iván de la Fuente, Alejandro Emilio Valdés Visintainer y Alfonso Faúndez Norambuena; al ex carabinero Sergio Heriberto Ávila Quiroga; y al ex prefecto de Investigaciones Roberto Arcángel Rozas Aguilera, a la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo como autores del secuestro calificado de las once víctimas.

Mientras, el ex general de División del Ejército Julio Cerda Carrasco recibió una condena de 15 años como autor del mismo delito.

De acuerdo a la investigación, los condenados detuvieron, torturaron y ejecutaron a los trabajadores agrícolas Santo Calderón Saldaño, Benjamín Camus Silva, José Manuel Díaz Inostroza, Rolando Donaire Rodríguez, Luis González Mondaca, Francisco Lizama Irarrázaval, Pedro Meneses Brito, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Ortiz Acevedo, Bautista Oyarzo Torres y Jorge Pavez Henríquez, entre el 13 y 20 de octubre de 1973 en la zona rural de Aculeo.

Para la abogada querellante Andrea Gattini, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, «este fallo, luego de tantos años de tramitación, significa una nueva luz de esperanza para quienes han esperado tan pacientemente por verdad, justicia y reparación por las atrocidades cometidas en Paine, localidad especialmente azotada por la dictadura. Es un fallo que recibimos muy conformes, con penas acordes a la gravedad de los delitos cometidos, y que otorga una reparación a todos los familiares que demandaron. Creo que seguimos por el camino correcto, y esperamos que lo resuelto se confirme en las instancias que faltan».

Los hechos

El 13 de octubre de 1973, militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, acompañados de un funcionario policial y un civil del sector, realizaron allanamientos y detenciones en diversos asentamientos campesinos de la Reforma Agraria, situados en las inmediaciones de la laguna de Aculeo, en la comuna de Paine (Región Metropolitana).

En esa oportunidad, detuvieron a los dirigentes campesinos José Manuel Díaz Inostroza, presidente del asentamiento Mansel Alto; Francisco Javier Lizama Irarrázaval y Jorge Manuel Pavez Henríquez, presidente y tesorero, respectivamente, del asentamiento El Patagual; y los hermanos Juan Manuel Ortiz Acevedo y Luis Celerino Ortiz Acevedo, presidente y vicepresidente del asentamiento Rangue

Lo mismo hicieron el 20 de octubre de ese año, esta vez en el sector de El Vínculo, Huiticalán y El Patagual, deteniendo a Pedro Juan Meneses Brito, presidente del asentamiento El Vínculo; a Luis Osvaldo González Mondaca, presidente del asentamiento Huiticalán; y a los obreros agrícolas Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres.

Tras ser detenidos, las víctimas fueron trasladadas al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el cerro Chena, lugar en que fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura, para posteriormente ser ejecutados con armas de fuego, siendo sus cuerpos inhumados ilegalmente y abandonados.

Dicho campo de prisioneros estaba a la cabeza del capitán de Ejército Víctor Raúl Pinto Pérez, actualmente fallecido, y del teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena. Del mismo modo, estaban a cargo de los interrogatorios el teniente de Ejército Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, el teniente de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga y los oficiales de la Policía de Investigaciones Oscar Hernán Vergara Cruces y Roberto Arcángel Rozas Aguilera.

De acuerdo a la investigación, el 23 de octubre de 1973 se encontraron los cadáveres de José Manuel Díaz Inostroza y de Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Luis Osvaldo González Mondaca y Pedro Juan Meneses Brito, en la ribera del río Maipo, a la altura del puente Maipo.

Luego, el 13 de noviembre de 1973 fueron encontrados semienterrados y en estado de putrefacción los cadáveres de Francisco Javier Lizama Irarrázaval, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres, todos en el interior del fundo San Vicente de Lo Arcaya, comuna de Pirque.

Finalmente, los restos de Jorge Manuel Pavez Henríquez fueron encontrados en la tumba N° 2.476 del Patio 29 del Cementerio General.