Ministra Tohá descarta ataque y atribuye apagón masivo a falla en el sistema eléctrico

La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que el apagón masivo que afecta gran parte del territorio nacional, desde Arica hasta Los Lagos, se haya debido a un ataque y atribuyó sus causas a una falla registrada en el funcionamiento del sistema eléctrico.

“Ya con los elementos que hay a estas alturas, no hay ninguna razón para pensar o suponer que detrás de esto hay un ataque”, afirmó en un punto de prensa .

En medio del medio del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), que se lleva a cabo en las oficinas del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en Santiago, la secretaria de Estado confirmó que la causa del masivo corte de luz sería un por una desconexión en “una de las líneas de transmisión” en el Norte de Chile, la cual tiene una carga de 500 mil volts.

“Se trataría de una falla propia del funcionamiento del sistema”, precisó.

Tohá recordó que el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) activó el Plan de Recuperación de Servicio, con el propósito de reponer el suministro en el menor tiempo posible.

Recuperación del servicio eléctrico se producirá en las próximas horas

Al respecto, destacó que «desde el mismo momento que se provocó el corte, se han comenzado a hacer los trabajos para recuperar el servicio eléctrico en el país: ello debiera suceder en las próximas horas».

“Si no hay algo urgente que obligue a trasladarse, es mejor no hacerlo”, sugirió la jefa de cartera del Interior ante la delicada situación que se registra en el país, siguiendo la línea del Senapred, desde donde hicieron un llamado a mantener la calma y mantenerse informados a través de canales oficiales, advirtiendo sobre la circulación de rumores e información no verificada en redes sociales.

Indicó que «Carabineros ha dado una instrucción de que todas las unidades se vuelquen a las calles para hacer apoyo en la seguridad y también en la gestión del tránsito» .

Asimismo, destacó que se ha solicitado la colaboración por parte de las municipalidades, «para que todos sus equipos, la seguridad municipal, los funcionarios, también ayuden en este sentido a transmitir tranquilidad».

«Los servicios más sensibles que pueden verse afectados por el corte tienen sistemas de respaldo que están respondiendo y no tenemos en este momento ningún reporte de que ello no esté sucediendo», añadió.