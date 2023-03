Ministra Tohá responde al general Yáñez y aclara que no existe «un clima que le amarre las manos» a Carabineros

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró este miércoles que actualmente no existe un clima que impida una acción total de Carabineros frente a la delincuencia.

En una entrevista con Radio Cooperativa, la jefa de gabinete señaló que “es verdad que hubo una época en Chile de mucha discordia sobre la actuación de Carabineros, de muchas cosas, tuvimos una explosión social y cuestionamientos a las instituciones, pero lo que tenemos hoy no es que exista un clima en la sociedad chilena que le amarre las manos a Carabineros”.

Asimismo, la secretaria de Estado defendió su decisión de citar ayer al general director de la institución, Ricardo Yáñez, para abordar el emplazamiento que realizó el lunes al Parlamento para que se acelere la tramitación de los proyectos de ley que le dan más herramientas a la policía uniformada para enfrentar el crimen.

“Las herramientas que tenemos no son las suficientes y hoy día tenemos que fortalecer las capacidades para que trabajen con energía, con fuerza contra la delincuencia. Ya basta, ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajamos juntos porque las normativas y leyes entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad”, dijo la máxima autoridad de Carabineros, en el marco del ataque que sufrió el cabo primero de la policía uniformada, Álex Salazar Rodríguez, quien perdió la vida tras ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad que lo embistió para eludir un procedimiento policial.

Ante las declaraciones de Yáñez, Tohá señaló que “la manera en que las policías pueden transmitir sus inquietudes y opiniones sobre proyectos debe seguir canales institucionales para que no se confundan nunca con la deliberación política”.

“La conversación que tuvimos ayer con el general Yáñez fue para ratificar y que no quedara ninguna duda de que el apoyo existe y no ponerlo en discusión”, agregó.

“No es bueno que este tipo de inquietudes se confundan con el debate público. Ni siquiera quiero entrar en el juicio, no es bueno que se genere esa sensación. Hay que tener una cautela muy importante y parte de mi trabajo es buscar que esa cautela esté siempre presente”, dijo la jefa de gabinete.

Tohá planteó que el alza en las cifras de ataques a carabineros se explica “porque hoy tenemos una delincuencia con un poder de fuego que nunca habíamos visto y que está dispuesta a matar sin arrugarse”.

Más tarde, en conversación con radio Infinita, la ministra Tohá reforzó la idea de que Carabineros y sus representantes no pueden ni deberían intervenir en la discusión pública: “Lo que no puede pasar es que se confunda y que sea un actor del debate político, es muy negativo para la misma policía, porque las policías deben ser un factor transversal de la sociedad y no debe estar nunca en discusión que todos los sectores la respaldan en su mandato legal”, remarcó.

Cabe recordar que a su salida de la reunión con la ministra del Interior y Seguridad Pública, el genera Yáñez rectificó su tono y aseguró que Carabineros cuenta con el apoyo del Gobierno.

“Yo quiero decirles que contamos con todo el apoyo, tal como lo dijo el presidente de la República ayer. Lo ha manifestado, cada vez que el presidente sale a terreno se reúne con los carabineros, los va a visitar y les manifiesta el respaldo y apoyo a la difícil tarea que tienen nuestros carabineros”, dijo.

