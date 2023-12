Ministra Vallejo reivindicó rol público de TVN: «Hay que informar a la gente sobre lo que opinan y deciden las instituciones del Estado»

En una semana marcada por el regreso del exministro Francisco Vidal al directorio de Televisión Nacional, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reivindicó el rol público de TVN, señalando que «siendo un canal público, evidentemente tiene que estar a la altura del interés público».

En entrevista con The Clinic, Vallejo fue consultada por la nominación de Vidal como nuevo presidente del directorio del canal, y las declaraciones que realizó en su presentación.

«A lo menos resulta polémico que haya dado lineamientos, públicamente, de lo que debe hacer el director de prensa del canal. ¿Hasta qué punto declaraciones como esa, o del Presidente Boric señalando que el matinal de TVN no está dando cobertura a una actividad suya, dejan en entredicho la independencia de un canal que es público, pero no estatal?», fue la pregunta de The Clinic.

Ante esto, la ministra Vallejo respondió que en primer término, el exministro Vidal, en sus declaraciones, señaló «una verdad».

«Los canales privados como Chilevisión, Canal 13, Mega u otros, tienen total libertad de hacer, o deshacer, o cubrir o no cubrir a representantes de instituciones del Estado. En el caso de un canal público, que es muy distinto a lo que es un canal de gobierno, por interés público, evidentemente le debe importar», planteó la vocera de La Moneda.

«La ciudadanía merece ser informada sobre qué opina el presidente de la Corte Suprema, sobre lo que resuelve el Tribunal Constitucional, sobre lo que resuelve o no el Ministerio Público, por ejemplo, frente a procesos de investigación judicial, en delincuencia, en crimen organizado, en corrupción, lo que determina el Congreso, en voz del Presidente de la Cámara, y el gobierno, que es el Poder Ejecutivo», sostuvo Vallejo.

Seguidamente, aclaró que «no es un canal que tenga la obligación de cubrir o ser pauteado por un gobierno, porque no es un canal de gobierno. Pero siendo un canal público, evidentemente tiene que estar a la altura del interés público, en alguna medida».

«No exclusivamente, porque además los canales son para entregar información, para entretener, para mostrar cultura. Pero hay una mirada que evidentemente se requiere de un canal que es patrimonio de todos y todas, y que tiene que ser capaz de informar a la gente sobre lo que opinan y lo que deciden instituciones del Estado», añadió la secretaria de Estado.

Finalmente, Vallejo recordó que TVN, como canal público, tiene un directorio.

«No dirige una sola persona que es designada, en este caso, por el Presidente de la República. El directorio es electo por la Cámara Alta y eso garantiza contrapesos. Tiene una institucionalidad que permite la autonomía y la independencia de los gobiernos de turno. El sello que Pancho Vidal ha querido transmitir es algo que se discute en un directorio y que se resuelve bajo la institucionalidad que tiene el canal», puntualizó la ministra.

Lee la entrevista completa en The Clinic AQUÍ

Sigue leyendo: