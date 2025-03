Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, critica allanamiento a Cariola: “Se debió considerar su estado de gravidez”

Este lunes, en diálogo con CNN Chile Radio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, declaró creer que Fiscalía actuó sin criterio al allanar el domicilio de la diputada Karol Cariola, quien estaba dando a luz a su hijo tan sólo horas atrás.

El ministro evaluó negativamente la decisión del Ministerio Público, apuntando a que la orden dictada a la PDI para efectuar dicho procedimiento, no consideró el contexto de la diputada: «Más allá de la legalidad del procedimiento, creo que hubo un problema de oportunidad. Se debió considerar su estado de gravidez y la situación en la que se encontraba«, sostuvo Gajardo.

Igualmente, el secretario de Estado expresó que un procedimiento como este debe ser oportuno, objetivo y apegado completamente a derecho: “Creemos que el Ministerio Público debe explicar con mayor claridad por qué lo realizó en ese momento (el allanamiento), pudiendo haberlo hecho antes, considerando cuánto tiempo tenían los antecedentes», criticó Gajardo.

De la misma forma, aseguró que Fiscalía debe “ser más prudente” a la hora de llevar a cabo sus procedimientos: “Más allá del objetivo de la investigación, es crucial que al momento de realizar acciones tan intrusivas como ésta, no se ponga en riesgo o en duda que el Ministerio Público actúa sin ningún otro interés”, sostuvo.

Reacciones en apoyo a Cariola

En cuanto a Karol Cariola, durante el domingo pasado la parlamentaria confirmó que presentará una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que el Partido Comunista la respaldó catalogando el allanamiento como una acción desproporcionada y “carente de perspectiva de género”.

Igualmente, el abogado que la representará, Juan Carlos Manríquez, condenó el hecho y fue más allá, afirmando que “cualquier tribunal podría calificarlo de violencia obstétrica”, mientras se comunicaba con Cooperativa.

En esa misma línea, el abogado sostuvo que “hay convenciones internacionales, tanto respecto al niño y la mujer, dos leyes que impiden la violencia obstétrica, que no es solo durante el tratamiento, parto y los actos posteriores. Esto es muy grave”.

Sumado a eso, Tomás De Rementería, diputado y pareja de Cariola, conversó con T13 Radio y se refirió al allanamiento ocurrido el pasado 3 de marzo, criticando tajantemente el rol del fiscal Cooper en el procedimiento de este.

“Encuentro especialmente grave que no haya un sentido crítico en el análisis del informe policial de parte del fiscal Cooper. Espero que haya una explicación de él, que sea un poco más convincente (…). Acá no hablo como pareja de Karol, lo digo como abogado, aquí me parece que es evidente que no se configuraban los elementos de tipo penal en la información disponible que tenía el fiscal”, declaró.