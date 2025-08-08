Ministro de Seguridad Pública anuncia primer operativo coordinado entre Carabineros y la PDI a nivel nacional

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció la realización del primer operativo coordinado entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) el cual abarcará la totalidad de las regiones del territorio nacional.

«Esta es la primera vez que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile realizan un operativo conjunto de carácter nacional», resaltó Cordero, destacando que este tipo de acciones buscan fortalecer la «presencia policial estratégica» en el territorio.

«Desplegando acciones preventivas, coordinadas entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, que incluyen servicios de fiscalización y controles vehiculares y de identidad, focalizados en sectores con alta concentración de criminalidad e incidencia delictual», detalló el secretario de Estado.

En esa línea, resaltó que «las acciones de ambas policías son determinantes para los resultados, su rol en el control de la ley preventivo, pero también en la búsqueda de prófugos y de quienes se encuentran infringiendo la ley migratoria es determinante para la seguridad pública».

Sobre los alcances del operativo, el ministro anunció que no habrá ninguna región exenta de la iniciativa. Para la Región Metropolitana, el operativo contempla la participación de aproximadamente 500 funcionarios de ambas instituciones policiales.

