Ministro Delgado reconoce que padre de bebé con variante Delta no fue invitado a Estados Unidos por la Casa Blanca

El ministro de Interior, Rodrigo Delgado, anunció este martes que su jefe de Gabinete, Gonzalo Guerrero, presentó la renuncia tras estar relacionado con la familia del bebé que dio positivo a la variante Delta del Covid-19.

“Efectivamente el padre de la bebé es cuñado de mi jefe de gabinete. No tengo ningún antecedente de que él haya hecho alguna gestión para poder autorizarlo (a viajar a EE.UU.), no tengo ningún antecedente de que haya ejercido alguna presión indebida para hacerlo”, señaló Delgado, citado por el diario La Tercera.

Durante el balance presentado este lunes, las autoridades sanitarias informaron que Benjamín Lorca Inzunza, el padre del bebé, llegó al país desde Estados Unidos (EE.UU.), luego de participar en un seminario de la fundación conservadora «Coalición Fe y Libertad».

Lorca Inzunza viajó a EEUU junto a su esposa e hija de siete meses, volviendo la lactante desde ese país con el tercer caso de la variante Delta del coronavirus.

En este sentido, Delgado aseguró que fue este martes que se enteró del parentezco de su jefe de Gabinete con Benjamín Lorca Inzunza.

“Yo me entero en horas de esta mañana del parentesco, y por supuesto ese es un error que él cometió de no habérmelo dicho. Él ha puesto su cargo a disposición”, dijo.

Se desmiente versión de Daza

La salida de Guerrero del Gobierno se produce luego de que se diera a conocer por parte de La RedAcción el vínculo familiar entre Lorca y Guerrero, además de antecedentes que desmienten la versión oficial sobre este caso entregada por la subsecretaria de Salud Paula Daza, quien este lunes indicó que a la pareja se le aplicó un test PCR, el cual resultó negativo, no obstante, aclaró que solo se le realizó a la pareja, y no al bebé, que fue el que dio positivo a la variante originaria de la India.

“Se les permitió realizar su cuarentena en el domicilio (en San Felipe), tal como se hace con los casos que vienen con menores de edad con las indicaciones estrictas de aislamiento, en donde no pueden salir de su casa ni tampoco recibir visitas”, detalló, citado por el portal El Mostrador.

Durante el aislamiento – detalló Daza – la pequeña comenzó a presentar síntomas por lo que se le aplicó nuevamente un test PCR, esta vez incluido al menor, dando positivo a Covid-19 y la sintomatología reveló que era la variante Delta.

“El resultado de la secuenciación del menor es el que arrojó que la variante es Delta, sin embargo, el resultado de las secuenciaciones a los padres no amplificó, por lo que no se pudo determinar el tipo de variante, no la descarta, pero no se puedo confirmar la variante Delta”, añadió.

Aunque Daza afirmó que Benjamín Lorca Inzunzay su familia habían viajado a Estados Unidos invitados por la Casa Blanca,. se reveló que acudieron a un culto religioso en esa nación, específicamente a una conferencia de la organización religiosa Coalición Fe y Libertad.

De hecho, el padre de la lactante es pastor evangélico y fue candidato a la Convención Constitucional por el distrito 6.

Se conoce, además, que es director Ejecutivo de la fundación Reforma Chile.

«La invitación que él adjuntó en Comisaría Virtual, es de una organización ligada a la Casa Blanca, en el sentido que es un órgano asesor para la prosperidad hispana. Esta invitación está acreditada”, reconoció el propio Delgado, desmintiendo así la versión presentada por Daza que la invitación había llegado directamente de la casa de gobierno de Estados Unidos.

“En una primera oportunidad, cuando hace su presentación, es rechazada por falta de antecedentes, y se le avisó con un email para que adjunte más antecedentes, cuando lo hace, es otorgado el permiso”, subrayó.

“No tengo ningún antecedente de que él (Gonzalo Guerrero) haya hecho alguna gestión para poder autorizarlo, no tengo ningún antecedente de que él haya ejercido una presión indebida”, aseguró el secretario de Estado, quien sin embargo aceptó igualmente la renuncia de su jefe de gabinete. “Cometió un error, que no fue haberme contado ayer. Cuando en este caso se sabe que ellos habían incumplido su cuarentena a la vuelta, no me comenta el parentesco”, argumentó el ministro del Interior.