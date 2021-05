Ministro Paris se desentiende del aumento de contagios y defiende pase de movilidad: “No es culpa del Gobierno que el virus esté circulando”

Durante el balance Covid de este jueves, el Ministerio de Salud comunicó que el país superó la barrera de los 8 mil casos nuevos de coronavirus, pese a las proyecciones y el avance del calendario de vacunación.

En la instancia, el Ministro de Salud Enrique Paris fue cuestionado sobre el rol que han jugado los expertos y asesores en la toma de decisiones para manejar la pandemia, en particular por la implementación del pase de movilidad.

El ministro Paris aseguró que “las decisiones las tomamos nosotros, con el Presidente”, y explicó que todas las decisiones se toman “comuna por comuna”, considerando todos los datos a disposición.

El titular de Salud puso en duda la necesidad de contar con asesorías: “¿Por qué vamos a tener que traer expertos externos? Siempre se nos dice lo mismo. Parece que los expertos estuvieran fuera del Gobierno”.

Paris desestimó las críticas de las organizaciones que proyectaron un escenario de contagios superior a los 8 mil casos nuevos. “Parece que los expertos solamente estuvieran en esas cinco sociedades científicas que aparecen de repente”, dijo el ministro, y agregó que “siempre la oposición cree que sabe todo, y que nosotros en el Gobierno no sabemos nada”.

Con respecto a la implementación del pase de movilidad, el ministro Paris explicó que todas las medidas se tomaron “una vez que la doctora Daza consultó al comité de expertos en pandemia del Ministerio de Salud.” Paris agregó que los acuerdos alcanzados en la mesa social son “exactamente los nueve puntos que rigen el pase actualmente”.

El Ministro de Salud se desentendió de una posible responsabilidad sobre el aumento de casos nuevos, y comentó que “no es culpa de las autoridades que el virus circule.” Enrique Paris recalcó que el coronavirus es una pandemia mundial: “No es culpa del gobierno que el virus esté circulando. ¿O usted piensa que nosotros lanzamos el virus y que el virus circula porque el Gobierno quiere que aumenten los casos? Eso no es así”, sentenció.

El ministro Paris defendió la implementación del pase de movilidad, debido a la alta tasa de vacunación en el país. “¿Por qué no le vamos a poder dar una cierta libertad a la gente para que salga?”, cuestionó. “¿O ustedes están en contra de la libertad? ¿Están a favor de que la gente siga encerrada en sus casas, y que los abuelitos y los adultos mayores no puedan salir ni siquiera a caminar? ¿Y que los niños no puedan salir a jugar, o que los deportistas no puedan salir a trotar? ¿Eso es lo que quieren?”

Usuarios de Twitter recordaron que hace solo dos días el ministro Paris desestimó que el país superara la barrera de los 8 mil casos nuevos de Covid 19: “No estamos viendo que este aumento vaya a durar tanto como duraron otros aumentos en el pasado”, comentó en la ocasión.