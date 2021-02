Minsal recibe oficio por fallas en el protocolo para la vacunación de personas con VIH

La diputada de Comunes, Claudia Mix, envió un oficio al ministro de Salud, Enrique Paris; a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; a la jefa del Departamento de Inmunizaciones, Cecilia González; y a la jefa del Departamento de Control y Prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) e ITS de la División de Prevención y Control de Enfermedades, Ana María San Martín, por las fallas detectadas en el protocolo propuesto para la vacunación de las personas que viven con VIH.

La parlamentaria solicita en el oficio, enviado este martes 23 de febrero, reimplementar, preparar y adecuar un esquema de inoculación nacional por COVID-19 a los pacientes que viven con VIH/SIDA, además de garantizar el derecho a la confidencialidad de quienes prefieren mantener en reserva su condición serológica.

Mix además demanda que se habiliten todos los Centros de Atención en VIH y Centros de Atención en Salud Sexual del país para que se dispongan como espacios de vacunación segura exclusivamente para personas que viven con este virus, a fin de que los pacientes puedan tener el acceso oportuno y eficaz a su historial clínico, así como información suficiente sobre la administración de la vacuna.

“Necesitamos que haya un trato no discriminatorio hacia las personas con VIH, que se respete el derecho a la salud, la integridad física, la libertad y la seguridad de estos pacientes, quienes, lamentablemente en muchos casos deben lidiar con un injusto estigma impuesto por la sociedad”, afirmó la diputada.

Por su parte, Víctor Hugo Robles, periodista y activista de los derechos de las personas que viven con VIH, señaló que esta “es la mejor alternativa, es la mejor posibilidad que tenemos para evitar situaciones de estigma y discriminación y también para neutralizar la angustia, el miedo que tienen las personas viviendo con VIH, sobre todo de regiones, de ir a vacunarse al consultorio, a vacunatorios públicos o en el caso acá de Santiago, en un estadio como ocurre en La Florida”.

“Es lamentable que el Ministerio de Salud no haya pensado desde un principio en esta situación, considerando que el VIH no sólo es una situación clínica, no sólo es una enfermedad crónica, sino que también tiene componentes de discriminación social y cultural”, agregó Robles.

Para el desarrollo del oficio, Mix recogió propuestas de la Fundación Sida Maule, Chile Diverso, Plataforma PrEP, Fundación Diversifica, Plataforma Social en VIH/SIDA y los Derechos Humanos, Juntos por la Vida de Arica, Vida Más del Hospital Sótero del Río, Chile Positivo y el programa radial “Siempre Viva en Vivo” de Radio Universidad de Chile, además del Colegio de Matronas y Matrones de Chile.

Por su parte, desde el Colegio Médico, señalaron en su último balance semanal que es “fundamental mantener la confidencialidad del diagnóstico de VIH en el proceso de vacunación“, tomando en cuenta que ONUSIDA sugiere que la vacunación de las personas viviendo con VIH se realice en los Centros de Atención a personas con VIH.

Foto: web/referencial.

“Los activistas en VIH y las organizaciones valoramos las estrategias de vanguardia de los hospitales y centros de VIH que van a implementar la vacunación en sus propios hospitales, esperando que esta sea una estrategia nacional que involucre a todos los hospitales de Chile para que todas las personas viviendo con VIH tengan las mismas garantías y los mismos espacios seguros en salud sexual y en la vacunación en contra del COVID-19”, indicó Robles.

“Invitamos al Ministerio de Salud a amplificar esta estrategia, para que sea coordinada a nivel central y que tenga una cobertura a nivel nacional”, concluyó la diputada Mix, vocera de Comunes, según El Desconcierto.

Fuentes: El Desconcierto/La Nación.