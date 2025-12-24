Mismo «modus operandi»: Abogados imputados en «trama bielorrusa» fueron querellantes contra Daniel Jadue en caso Achifarp

En este término de año, llama profundamente la atención que la prensa no haya hecho mayor referencia a un hecho relevante: los abogados imputados en el denominado caso «trama bielorrusa» son los mismos que actuaron como querellantes contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el caso Achifarp.

Y es que en ambos procesos se repiten los actores y un modus operandi similar. Eduardo Lagos, Mario Vargas e Isaac Ramírez fueron quienes impulsaron tanto la arremetida legal contra Jadue como la querella vinculada a la presunta estafa bielorrusa contra Codelco.

En el mismo estudio jurídico también participan María Paz Guerra —querellante contra Jadue y hermana del exfiscal Manuel Guerra— y Gabriel Silber, este último imputado en el caso bielorrusia y recientemente mencionado en un nuevo escándalo relacionado con el proyecto Dominga, según publicó el medio Reportea.

A lo anterior se suma que este equipo de abogados mantiene estrechos vínculos con Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, quienes —según reveló The Clinic—, junto a otros actores como el penalista Samuel Donoso, habrían participado en la planificación de la querella por el Caso Luminarias contra Daniel Jadue, con el objetivo de enlodar su figura pública.

Vargas y Lagos, además, asesoraron a su cliente César Ramírez —vendedor de la empresa que se querelló contra Jadue— para que se autodenunciara por una supuesta coima relacionada con alcohol gel. De esta manera, un conflicto de naturaleza comercial terminó transformándose en un proceso penal.

Testigo clave en caso Achifarp

En tanto, César Ramírez, testigo clave de la fiscalía en el caso Achifarp, registra antecedentes penales por contrabando aduanero y declaraciones falsas en 2019. En esa oportunidad también se autodenunció, nuevamente asesorado por los mismos abogados, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Fue condenado por contrabandear fruta de origen chino hacia Canadá, etiquetándola como chilena, en un caso que afectó seriamente la imagen de Chile como país exportador de fruta.

En el marco de la investigación Achifarp, Ramírez cambió sorpresivamente su declaración en agosto de 2021, señalando que el entonces alcalde le habría solicitado una coima consistente en bidones de alcohol gel, la cual —según su versión— habría aceptado durante una reunión realizada el 1 de julio de 2020.

Posteriormente, su chofer, Óscar Doussang, respaldó esta versión en su propia declaración ante la fiscalía. Cabe señalar que sobre Doussang pesa una denuncia por falsificación de permisos de circulación y que, pese a declarar encontrarse cesante, dos semanas antes de su testimonio realizó un viaje de vacaciones a Miami junto a su familia.

Estos elementos configuran un patrón que, según sus críticos, se repite en causas impulsadas por Vargas y Lagos, en las que actores clave o testigos, cuyas declaraciones —o incluso sentencias— resultan funcionales a sus estrategias jurídicas, terminan realizando viajes al Caribe o a bordo de cruceros de alto costo, o bien recibiendo pagos, lo que genera legítimas dudas sobre la transparencia y probidad de estos procesos.

Por último, cabe mencionar que en ambos casos opera el entorno directo de Luis Hermosilla, constituido por Mario Vargas, Eduardo Lagos y, en el caso de Jadue, también varios miembros del Chadwick, como Ximena Risco, Samuel Donoso y Mauricio Smok. El nexo entre ambos casos es tan evidente que, exactamente el mismo día que Vargas y Lagos son arrestados, la fiscal del caso Achifarp es removida de fiscalía para ocupar otro cargo.

Esto ocurre luego de haber sufrido un serio revés judicial, cuando la jueza Brito decide ampliar la investigación para realizar diligencias pendientes que la fiscal Herrera había perseverado en no realizar.

Esta diligencia consistía justamente en revisar el chat entre Hermosilla y Mario Vargas, luego de que The Clinic publicara un intento de montaje judicial por el caso Luminarias por parte del primero.

Con todo lo anterior, el caso podría constituirse perfectamente como una nueva arista del caso Hermosilla. Al parecer, tarde o temprano, todos los caminos comienzan a apuntar paulatinamente en esa dirección. El tiempo lo dirá.

El Ciudadano