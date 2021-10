Mónica Pérez mintió sobre vacunación en Cuba y Artés tenía razón

Durante el debate presidencial la periodista Mónica Pérez corrigió al candidato Eduardo Artés (UPA), asegurando que sólo un 37,5% de los cubanos estaban vacunadas contra el Covid-19 en Cuba y no más del 80% como dijo el profesor. Sin embargo, un informe de Our World in data señala que un 85,3% de la población de la isla país recibió al menos una dosis.