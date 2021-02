El Ciudadano lo alertó hace una semana

Montaje, autoatentado y robo de madera: Detalles sobre el testimonio de ex capitán que confirma red de corrupción de Carabineros en La Araucanía

Miguel Toledo, ex capitán de la institución, denunció las operaciones de montaje por parte del cuerpo policial para el robo de madera en Tirúa, situación que afectó al denunciante durante 2017, pero que de acuerdo con lo relatado, no se trataría de un hecho particular, sino de una organización dedicada a dicho hurto.