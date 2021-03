Monumento a Baquedano: Comandante en Jefe dio explicaciones en el Congreso por comunicado del Ejército

La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, que eligió como su nueva presidenta a la parlamentaria Carmen Hertz (PC), se reunió para recibir al Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, y al ministro del Interior (s), Baldo Prokurica, con el objetivo de revisar la declaración oficial emitida por el Ejército, el pasado 6 de marzo, tras el ataque incendiario al monumento del general Manuel Baquedano, en Santiago.

El representante castrense, tras una detallada presentación de la figura del general Baquedano y su rol histórico en la Guerra del Pacífico, la importancia del monumento, que también alberga la tumba del soldado desconocido, que representa a los héroes anónimos de dicho conflicto, defendió la declaración de la institución armada, que señalaba que este ataque era “un deleznable atentado”, perpetrado por “cobardes y antichilenos”, que desconocen el aporte de Baquedano al país.

Martínez afirmó que el comunicado no expresa adhesión o repudio, ni acuerdo o desacuerdo con alguna posición política, sino que sólo “condena actos vandálicos de delincuentes que se confunden en la muchedumbre y actúan encapuchados. No se entiende (que las declaraciones) puedan ser calificadas como acto de deliberación”, rol que no le corresponde a las Fuerzas Armadas, como lo expresa la Constitución, sostuvo.

“El comunicado se gesta por la acción vandálica de delincuentes que pretendieron destruir y desconocer la labor de este militar. Expresa el dolor de la institución, hace un llamado a condenar la violencia a obras que son monumentos nacionales, pide más seguridad para el sector y su retiro para su restauración”, agregó el general Martínez.

Ante esto, los parlamentarios Marcelo Schilling (PS), Gabriel Ascencio (DC), Jorge Brito (RD) y Carmen Hertz (PC) criticaron los términos inapropiados utilizados por el Ejército para referirse a un grupo de chilenos, entre ellos, la referencia a “antichilenos”, lo que, sostuvieron, remueve cuestiones profundas de nuestra memoria histórica y traumática, y recuerda que muchos de quienes fueron calificados así, fueron asesinados en dictadura.

Además, agregaron, no se considera que los ataques en Plaza Dignidad tienen un contexto de desigualdad, injusticia y rebeldía a un sistema que los tiene oprimidos.

En tanto, los diputados RN Leonidas Romero y Luis Pardo, valoraron la presentación del Comandante Martínez, principalmente compartieron la justificación jurídica de los conceptos de no deliberancia y obediencia de las Fuerzas Armadas. El diputado Pardo añadió que el comunicado se refiere a una conducta delictiva totalmente ajena a la chilenidad como destruir monumentos nacionales y atentar permanentemente contra un símbolo de la historia patria.

Sobre el punto, el general Martínez indicó que falta conversar y hay discusiones que no se han hecho. “En 1973 yo tenía 13 años, hay que entender las sensibilidades para no incurrir en palabras que puedan causar efectos no deseados”, consideró, añadiendo que representa a 45 mil hombres y mujeres del Ejército, y que también es necesario que el estamento político se haga cargo de la sensibilidad de la institución. “El soldado desconocido representa a obreros que fueron a la guerra en defensa del país y no volvieron porque murieron por ello”, concluyó.

Finalmente, el ministro del Interior (s) y ministro de Defensa, Baldo Prokurica, manifestó que es bueno escuchar y buscar términos comunes para el bien del país, pero revisando el contexto de lo ocurrido con el monumento a Baquedano, que “es un ataque despiadado, alevoso e injusto a un héroe patrio”, señaló.

Enfatizó, además, que no es un hecho aislado, ya que tienen “denuncias del Consejo de Monumentos Nacionales por una docena de atentados a otros héroes como O´Higgins y Prat, que lucharon por el país”, concluyó el secretario de Estado.

Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados