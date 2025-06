Mr. Bungle suma nueva fecha en Chile para su South America Tour. El 7 de octubre en el Teatro Municipal de Viña del Mar será el primer show en el país. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster el martes 24 de junio al mediodía.

South America Tour marca un hito importante para Mr. Bungle, banda formada en 1985 en el condado de Humboldt, California. Inicialmente compuesta por Trey Spruance, Mike Patton y Trevor Dunn, la banda se expandió posteriormente para incluir a Danny Heifetz y Bär McKinnon. Lanzaron tres álbumes antes de tomarse un descanso de 20 años bajo el nombre de Mr. Bungle. La singular trayectoria de la banda incluye un fichaje sorpresa con Warner Bros. Records en 1989 y un período en el que evitaron el reconocimiento de la crítica a pesar de su influyente música.

Hasta el año 2000 lanzaron tres álbumes – Mr. Bungle (1991), Disco Volante (1995) y California (1999)-, recorrieron buena parte del hemisferio occidental y evitaron cualquier tipo de aclamación de la crítica. Algunos argumentan que la banda se separó posteriormente, pero tampoco hay pruebas de ello. Lo que sí es cierto es que se tomaron 20 años de descanso bajo dicho nombre mientras se dedicaban a otras músicas que, en contraste, les permitían pagar el alquiler.

En 2020, surgió un Mr. Bungle revitalizado con los miembros originales Dunn, Patton y Spruance, junto con Scott Ian de Anthrax y el ex baterista de Slayer, Dave Lombardo. Esta formación lanzó una versión oficial de su demo inédito, “The Raging Wrath of the Easter Bunny”, junto con un nuevo álbum en vivo, «The Night They Came Home». Esta gira no solo celebra su histórico pasado, sino que también marca un nuevo capítulo para Mr. Bungle y su devota base de fans en Chile.