Muertes por COVID-19: Paris dice que no es él «quien se niega a entregar los correos, es el Ministerio”

Este viernes 9 de octubre, el ministro de Salud, Enrique Paris, se quejó de que la prensa publique que él se niega a entregar los correos electrónicos solicitados por la Fiscalía en el marco de la investigación de las muertes por el COVID-19.

“Yo represento al Ministerio de Salud, no es que yo me niegue personalmente. Es insólito que cada vez que ponen esa noticia, ponen ‘Paris se niega’, no es así, es el Ministerio de Salud, el equipo jurídico del Ministerio de Salud”, subrayó el secretario de Estado durante una pauta sobre las medidas para los adultos mayores durante la pandemia.

La entrega de los correos solicitados por la Fiscalía ha escalado hasta la Corte Suprema, y su acceso ha tenido una fuerte oposición del Minsal y de la defensa del presidente Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich y los subsecretarios Arturo Zúñiga y Paula Daza, que argumenta vulnerabilidad de la seguridad nacional o errores de forma en la solicitud.

La postura fue ratificada por el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien sostuvo que lo que pretende la Fiscalía es una “especie de pesca de arrastre” en su solicitud de información y el hecho de que el “Ministerio de Salud se haya negado a que se acceda a los computadores completamente, en ningún caso eso significa algún intento de ocultar algo. Es exactamente al contrario”.

Este jueves 8 de octubre, la Fiscalía Centro Norte, a través del fiscal Xavier Armendáriz, respondió al documento del ministro de Salud Enrique Paris, y también al de los abogados representantes del presidente Sebastián Piñera, quienes argumentaron ante la Corte Suprema los motivos para no entregar los correos electrónicos y lo consideró “improcedente”.

Foto: web/referencial.

Armendáriz acotó que si la Suprema acoge el rechazo a entregar los correos sentaría un “precedente funesto”, ya que «no puede quedar al arbitrio del requerido qué información se entrega”.

En este contexto, Paris reiteró su intención de entregar toda la información que ordene la Corte Suprema, pero indicó que recurrieron al máximo tribunal porque consideraron que había errores en la solicitud ordenada en primera instancia.

“Vamos a entregar toda la información que nos demande la Corte Suprema, se estimó que la forma en la cual se pidió la información en primera instancia no era la adecuada y por eso se acudió a esa solicitud a la Corte Suprema, y todo lo que pida la Corte Suprema lo vamos a entregar”, afirmó el ministro.

Hace unos días, Paris aseguró que acceder a dicho requerimiento (entregar los correos) ponía en riesgo la seguridad nacional y atentaba contra la privacidad de los pacientes; además indicó que dichos correos contienen información sensible respecto a la compra de insumos médicos y mensajes de coordinación que implican “destinar efectivos policiales y militares”.

Fuentes: El Mostrador/La Tercera.