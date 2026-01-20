Mujer denunció abuso sexual en edificio institucional de la Armada en Valparaíso

Fuentes policiales indicaron que el acusado tendría un "grado jerárquico superior de comandante, situación que habría impedido su detención inmediata por parte de Carabineros".

Autor: El Ciudadano
Medios locales de Valparaíso informaron este martes 20/1 acerca de un procedimiento policial realizado en dependencias de la Armada en calle Almirante Señoret, en pleno barrio puerto de la ciudad, debido a la denuncia de una mujer que aseguró haber sido abusada sexualmente al interior de dicho inmueble.

Se trata específicamente al Departamento de Abastecimiento de la Armada. De acuerdo con los primeros antecedentes difundidos, la solicitud de apoyo policial habría sido realizada por la guardia del recinto debido a la presencia de una mujer adulta «en evidente estado de ebriedad» al interior.

«Al arribar Carabineros al lugar, se entrevistaron con personal de guardia, constatando que previamente un comandante a cargo del departamento había tomado a la mujer y la había ingresado al interior del recinto, dejándola en una oficina. Posteriormente, el mismo oficial habría ingresado a dicha dependencia, cerrando la puerta y permaneciendo a solas con la afectada durante un lapso de tiempo», informó el portal de noticias policiales local Alerta V Costa.

«Minutos más tarde, y ya con la presencia de Carabineros en el lugar, se solicitó entrevistar a la mujer, quien manifestó que un sujeto masculino habría intentado bajarle parte de su vestimenta y realizarle tocaciones indebidas, tras lo cual el individuo se habría retirado del lugar, ocultándose al interior del mismo edificio institucional», añade el reporte.

Finalmente, se señaló que Carabineros ya habría informado de los hechos a la fiscal de turno, Jennifer Cerda. En este punto, fuentes policiales indicaron que el acusado por estos hechos poseería un «grado jerárquico superior de comandante, situación que habría impedido su detención inmediata por parte de Carabineros, lo que fue informado a la Fiscalía para los efectos legales pertinentes».

Seguiremos informando.

