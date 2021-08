Mujeres constituyentes denuncian amenazas y hostigamiento: «Basta de violencia política»

Detener la violencia política hacia las mujeres que se ha desarrollado en distintas plataformas, como las redes sociales, es el llamado realizado por 11 constituyentes y más de 70 organizaciones sociales, en apoyo a las situaciones de hostigamiento y acoso que han tenido que experimentar la Machi Francisca Linconao, la presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncón, y la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, Manuela Royo, entre otras más.

Las constituyentes firmantes hicieron un llamado a detener este clima de violencia, principalmente a quienes se han posicionado en la Convención a través de polémicas y acusaciones falsas que han sido caldo de cultivo para la violencia hacia las constituyentes defensoras de los DDHH y el medioambiente.

Entre las delegadas que apoyaron la declaración se encuentran Yarela Gómez Sánchez (D27), Carolina Vilches Fuenzalida (D6), Cristina Dorador (D3), Damaris Abarca González (D15), Bárbara Sepúlveda Hales (D9), Giovanna Roa Cadin (D10), Constanza Schonhaut Soto (D11), Janis Meneses Palma (D6), Alondra Carrillo Vidal (D12), Bessy Gallardo Prado (D8) y Manuela Royo Letelier (D23).

De acuerdo al informe “Ser Política en Twitter” entregado por Corporación Humanas en julio de este año, la violencia política hacia las mujeres se manifiesta a través de expresiones discriminatorias y desprestigio: comentarios ofensivos y estigmatizantes respecto al origen étnico o racial de las personas; comentarios ofensivos y estigmatizantes respecto al nivel socioeconómico o de ingresos de las personas; menosprecio de capacidades para hacer política; roles y mandatos de género; y alusiones al cuerpo y a la sexualidad.

“Sabemos que existen condiciones estructurales y discriminacion hacia niñas, adolescentes y mujeres. Como parte de este grupo y como convencionales constituyentes, estamos expuestas, y así lo hemos sentido y vivido, a la violencia política, violencia por redes y violencia en todas las formas que se puede considerar. Hoy estamos ante un cambio de paradigma, tenemos que avanzar hacia la no discriminación, la no violencia. Apoyamos a las convencionales que han sido expuestas ante esto y que sea un tema que podamos profundizar como sociedad”, afirma Yarela Gómez.

Sobre el perfil de quienes violentan políticamente a mujeres políticas en Twitter, el 70% son hombres en su mayoría identificados políticamente con la Derecha. En este sentido, Alondra Carrillo enfatizó que “quienes llegamos a la Convención Constitucional desde el feminismo y desde los mandatos populares para ponerle fin al neoliberalismo en Chile, sabemos que nos vamos a enfrentar con feroces resistencias por parte de quienes profitan de esta forma de organizar la vida y de quienes van a intentar valerse de todos los medios a su disposición para hacer que todo siga igual”.

“Sabemos que esos sectores, que también han entrado de la Convención Constitucional y que están fuera de ella también, se valen de la violencia política para disciplinar a los pueblos y particularmente para disciplinarnos a las mujeres y a las disidencias sexo-genéricas cuando salimos al espacio público, cuando levantamos la voz, cuando tomamos la palabra con nuestros propios programas, con nuestras propias orientaciones y con nuestra verdad histórica”, agregó Carrillo.

El peligro que corren las defensoras ambientales

En esta línea, el lunes pasado la Machi Francisca Linconao -con apoyo de los constituyentes de escaños reservados- presentó un requerimiento ante la Mesa Directiva de la Convención Constitucional donde solicitó que los convencionales Teresa Marinovic, Arturo Zuñiga, Ruth Hurtado y Katerine Montealegre sean llevados ante la Comisión de Ética por prácticas discriminatorias y racistas contra la autoridad mapuche.

Los escaños reservados no son los únicos que han alzado la voz en contra de estas prácticas contra las constituyentes que se relacionan a las luchas vinculadas a la protección de la naturaleza, el agua, y los territorios. Tal como afirma la constituyente por el Distrito 6, Carolina Vilches: “Repudiamos la violencia política que se ha ejercido a través de medios de comunicación, redes sociales, amenazas contra la presidenta Elisa Loncon, en contra de nuestra compañera y amiga Manuela Royo, en contra de la machi Francisca Linconao y muchas más, como Verónica Vilches, que ha sufrido la violencia política por defender el agua en contra de proyectos extractivistas que han deteriorado nuestros territorios y precarizado la vida de todos los pueblos. No más violencia patriarcal machista, no más extractivismo, no más violencia en contra de las mujeres lideresas”.

En ese sentido, tal como lo ha anunciado el informe de Global Witness, la violencia hacia las y los defensores ambientales va en aumento año tras año. En 2018 se registraron 164 crímenes contra ellos; para el 2019 el número se elevó a 212. Además, desde 2012, Latinoamérica es considerada la región del mundo más peligrosa y letal para las y los defensores ambientales, con asesinatos que ocurren frente a los Estados en total impunidad.

Además, tal como reconoce el Acuerdo de Escazú -convenio latinoamericano que protege a activistas ambientales y que el gobierno de Piñera no quiso suscribir- las mujeres defensoras ambientales en Latinoamérica son uno de los grupos más vulnerables del mundo.

Sobre este punto, la constituyente por el Distrito 3, Cristina Dorador, recordó que “estamos viviendo días históricos para Chile, por lo mismo, es necesario que las personas que defienden las aguas y los territorios tengan completa seguridad, de que ninguna acción podrá ser ejercida contra ellas, solamente por el hecho de proteger la naturaleza“.

“Nosotras mismas como constituyentes hemos estado expuestas a distintos tipos de ataques y amedrentamientos; algunos más directos que otros. Por eso hacemos un llamado a visibilizar estos hechos para que nunca más vuelvan a ocurrir. Estamos expectantes y cuidando el proceso constituyente; es necesario mencionar que, durante este proceso estamos discutiendo temas como los derechos de la naturaleza y es realmente paradójico que se sigan profundizando proyectos extractivos que producen grandes consecuencias en las comunidades como, por ejemplo: el proyecto portuario y minero Dominga, el cual debe detenerse”, concluyó Dorador.

Lee y suscribe la declaración completa haciendo click AQUÍ