Municipalidad de El Bosque exige traspaso de terrenos al Serviu para construir sistema de evacuación de aguas de lluvias en Villa Eduardo Frei

“En tres oportunidades hemos solicitado oficialmente el traspaso de ese terreno, en diciembre presentamos el proyecto a la Subdere y estamos a la espera del financiamiento, no obstante, el Serviu no ha dado respuesta a nuestra petición. Queremos darles una solución a nuestros vecinos, ellos no pueden seguir sufriendo cada vez que llueve, y este sistema de evacuación resuelve este problema”, indicó el alcalde Sadi Melo.