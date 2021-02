Municipalidad de Recoleta niega supuestas irregularidades en fondos SEP: “El superintendente de educación falta a la verdad”

La Municipalidad de Recoleta negó las supuestas irregularidades en el uso de los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) por más de $4.200 millones, que el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, acusó ante la Fiscalía.

En declaraciones a La Segunda el regulador indicó que desde el 2014 en adelante hubo saldos anuales no utilizados en la subvención de los que requerían información, a lo que la alcaldía respondía que estos estaban en una cuenta del banco BCI.

Sin embargo, la municipalidad dirigida por el alcalde Daniel Jadue (PC) salió al paso y publicó este miércoles un comunicado en el que aclaró que no ha sido notificada de la acusación ante el Ministerio Público y que su Departamento de Educación (DAEM) tampoco ha sido requerido “en causa alguna referente a presuntas falsedades en declaración de saldos de cuentas SEP, FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública) y PIE (Programa de Integración Escolar)”.

Asimismo, descartó que algún documento emitido por dicha división hacia la Superintendencia o a la Contraloría General de la República se afirme que “se hayan mantenido los fondos en las cuentas como saldo líquido. Esto es de una falsedad de proporciones que rechazamos categóricamente“.

“Refutamos las declaraciones del Superintendente, pues él miente a todo Chile al afirmar que desde nuestra institución “estaríamos mintiendo” en la entrega de la información, ya que siempre hemos puesto y ofrecido poner todos los antecedentes a su disposición. Hay sendos oficios emitidos desde el DAEM referente a este asunto”, plantea el escrito.

“Lamentamos que el Superintendente, en su accionar negligente, intente instrumentalizar a los órganos de persecución penal, sin llevar adelante el cumplimiento de los dictámenes de Contraloría referente a las rendiciones del DAEM. Es más, a la fecha no existen respuestas a las peticiones formales”, subrayó la municipalidad.

Con relación a a los antecedentes de los gastos, desde esta comuna aclararon que no es cierto que no pudieron presentarlos, sino que ha sido la Superintendencia la que en reiteradas ocasiones no les ha permitido efectuar las rendiciones en conformidad a la ley.

“Reiteramos que ha sido la Superintendencia la que se ha opuesto reiteradamente a recibir nuestras rectificaciones de gastos, según ley N° 21.006 y pretende a nuestro juicio escudarse de aquella negligencia, interponiendo aparentemente denuncia al Ministerio Público. Solicitamos al Superintendente terminar con la negación del hecho irrefutable consistente en nuestra voluntad de rendir y entregar todos los antecedentes a la Superintendencia. Lo que consta en múltiples oficios que hemos remitido al superintendente”afirmaron desde la municipalidad.

Asimismo, dejaron en claro que evalúan interponer acciones judiciales contra el superintendente, ya que sus declaraciones “podrían constituir graves injurias”.

