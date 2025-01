Desbordes debió reintegrar a más de la mitad de los funcionarios desvinculados de la Subdirección de Igualdad

La Municipalidad de Santiago confirmó este lunes la reincorporación de una veintena de funcionarios que habían sido despedidos de la Subdirección de Igualdad, luego de de constatarse «errores administrativos» en el proceso de desvinculación.

Cabe recordar que el pasado 16 de agosto se dio a conocer que la gestión de Mario Desbordes (RN) había despedido a 37 trabajadores de la oficina inaugurada por la exalcaldesa Irací Hassler (PC). En aquella oportunidad, el edil argumentó que esta repartición representaba un «gasto enorme» para la municipalidad y, por lo tanto, sería reestructurada.

«Vamos a poner término al gasto enorme que hay en la oficina de la Igualdad, donde entiendo hay 100 personas haciendo estudios de género en circunstancias que, en paralelo, no hay plata para hacer mamografías, por lo tanto, eso se termina», señaló el edil en entrevista con La Tercera durante la campaña.

Sin embargo, la decisión de Desbordes duró poco. Según informó The Clinic, el edil se vio obligado a revertir parcialmente la medida luego de que se constatara que muchos de los funcionarios llevaban prestando servicios a la municipalidad el tiempo suficiente para resguardarse de un despido apelando a la Contraloría General de la República.

Desde la administración de Desbordes aseguraron que el área de personas del municipio no entregó toda la información sobre la situación laboral de los funcionarios desvinculados, por lo que tuvieron que echar pie atrás y reintegrar a 26 de ellos. Sin embargo, dos renunciaron posteriormente. Con esto, el número de desvinculados en la Subdirección de Igualdad se redujo a 11.

La respuesta de Desbordes

Tras la publicación de la nota de The Clinic, el alcalde Desbordes salió a desmentir parcialmente los hechos, acusando al medio de comunicación de ser «nostálgico» de la administración de Irací Hassler.

«Enfrentamos a diario una fuerte campaña en redes, y medios de izquierda, nostálgicos de administración PC en Santiago. Mienten, y publican información falsa», declaró Desbordes en Twitter.

«Esta nota de The Clinic además de tergiversar hechos, llega al extremo de inventar normas para la confianza legítima. En fin», agregó.

Si bien Desbordes no desmintió la reincorporación de los funcionarios de la Subdirección de Igualdad -noticia que había sido confirmada por la propia municipalidad-, sí dio a entender que ésta no obedeció a los motivos mencionados por The Clinic:

«Cómo será de creativo el diario, que extiende la confianza legítima a los años a honorarios», comentó el edil.