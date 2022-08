Murales x el Apruebo: 12 reconocidos exponentes del arte urbano se unen para realizar obras en apoyo a la nueva Constitución

«Murales por el Apruebo» se denomina la iniciativa impulsada por el Colectivo La Quimera, y que consiste en una serie de 12 murales que ilustran los puntos más relevantes de la propuesta de nueva Constitución Política, los cuales están siendo realizados por destacados artistas nacionales en distintos lugares de Chile, y cuentan -todas- con la participación activa de las comunidades y organizaciones sociales.

Asimismo, cada mural tiene su propio registro en video, hecho por el cineasta Álvaro Gauna (“Febrero” 2021, “Hasta morder tu corazón” 2020). Cada clip dura un minuto y muestra el registro de la acción de arte in situ.

«El Colectivo La Quimera tiene el orgullo de presentar una iniciativa en pleno desarrollo llamada Murales por el Apruebo, la cual consiste en una serie de 12 murales que ilustran los puntos más relevantes de la propuesta de nueva Constitución», señalaron desde la organización, quien destacaron que Murales por el Apruebo es una iniciativa totalmente independiente y autoconvocada, que cuenta con el apoyo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

Las obras terminadas y sus procesos se pueden ver en el Instagram @muralesxelapruebo

Por un Chile con PERSPECTIVA DE GÉNERO. Artista: Nathalie Zamora (Naath), Valparaíso.

Lista de murales

Mural UNO: Por el derecho al AGUA. Artista: Mario Moreno (Sofrenia). Barrio República.

Mural DOS: Por La no discriminación de GÉNERO Y DISIDENCIAS SEXUALES. Artista: Francisco Maltez (Koshayuyo). Universidad de Chile. Campus Juan Gómez Millas.

Mural TRES: Por un Chile PLURINACIONAL. Artista: Ian Pierce (Ekeko). Pedro Aguirre Cerda (en la foto de Portada).

Mural CUATRO: Por un Chile INCLUSIVO. Artista: Bastián Toledo (Newén). San Bernardo.

Mural CINCO: Por el derecho a la VIVIENDA DIGNA. Artista Millaray Sanhueza (Milla). Maipú.

Mural SEIS: Por un Chile que garantiza los DDHH y la no repetición. Artistas: BRP. La Serena.

Mural SIETE: Por un Chile con PERSPECTIVA DE GÉNERO. Artista: Nathalie Zamora (Naath) Valparaíso.

Mural OCHO: Por un Chile con una ECONOMÍA RESPONSABLE. Artista: Roberta Avalos (Alwe). Concepción.

Mural NUEVE: Por el Derecho a la SALUD DIGNA. Artista: Patricio Albornoz (Ecos). Hospital Felix Bulnes.

Mural DIEZ: Por el Derecho a la EDUCACIÓN: Artistas: Sebastián González y Jennifer Díaz (Seba + Shetukitra). Barrio Matta Sur.

Mural ONCE: Por el Derecho al TRABAJO DIGNO. Artista: Claudia Aravena (Araxilos) Conchalí

Mural DOCE: Por un Chile con FUTURO. Artista Luna Lee. Macul.