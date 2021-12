Murió «Polo» Lillo, director de Señal 3 de La Victoria y precursor de la TV comunitaria en Chile

Durante la madrugada de este viernes 24 de diciembre e falleció en compañía de su familia Luis «Polo» Lillo, precursor de la televisión comunitaria en Chile y el continente, fundador de la Señal 3 de la Victoria.

Con sensible pesar queremos comunicarles el fallecimiento de nuestro eterno director, Luis Polo Lillo. Sus restos serán velados en nuestro canal en la Población La Victoria. — Señal 3 La Victoria (@tv_piola) December 24, 2021

Los restos de este gran luchador por el derecho a la comunicación de los pueblos serán velados en la sede del canal de TV comunitario, ubicada en la en la calle Estrella Blanca 4855, de Población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago.

A todxs quienes nos quieran acompañar en la partida de Polo, la dirección es Estrella Blanca #4855 Población La Victoria. — Señal 3 La Victoria (@tv_piola) December 24, 2021

La noticia de su fallecimiento provocó decenas muestras de pesar de quienes reconocen en Lillo a un destacado luchador popular desde su juventud en la época de la dictadura militar que con especial ensañamiento reprimía las protestas populares en ese sector de la entonces comuna de San Miguel, hoy Pedro Aguirre Cerda.

A través de la señal 3, Lillo se dedicó a dar espacio a la realidad de la población y su diversidad, para también llevar una mirada distinta a través de programas y entrevistas de la realidad que ocurre en nuestro país.

Con su dirección, el canal asumió el compromiso a mostrar las manifestaciones sociales, dar espacio a las demandas de los pueblos originarios, a las mujeres, las diversidades sexuales y a quienes no tienen voz en los medios de comunicación tradicionales.

Desde hace hace un tiempo la condición de salud de Luis «Polo » Lillo se había visto afectada. Según informó la propia emisora televisiva autogestionada a través de un comunicado, el también periodista padecía de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad irreversible, cuyos síntomas se habían ido incrementando con el pasar de los años.

Señal para la participación e integración de la comunidad

El reconocido comunicador social, fue parte vital de la creación de Señal 3, en el seno de la Población La Victoria , como canal de Televisión Popular Alternativo el 30 de octubre del año 1997, ante la necesidad de crear espacios para los pobladores y las organizaciones que deseaban expresar sus necesidades e intereses; los cuales no se les otorgaba en los canales tradicionales.

Como primer canal comunitario de Latinoamérica, la Señal 3 promueve la participación y la integración de los vecinos en la solución de problemas de sus comunidades.

En la actualidad, su parrilla programática la constituyen, principalmente, programas desarrollados por integrantes del colectivo y organizaciones involucradas en la educación popular.

A más de 20 años de su creación, leste medio abarca un radio de mas de 9 kilómetros, aproximado 350.000 hogares y unas 800.000 persona, televidentes. Cubren el 100% de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y otras de la ciudad de Santiago.

Durante sus dos décadas de funcionamiento La Señal 3 no ha estado ajena a problemas y situaciones adversas, las cuales se han solucionado gracias al trabajo activo y comprometido de sus integrantes. Por ser una organización autónoma, autogestionada y sin fines de lucro que necesita del apoyo de los vecinos y comunidades para mantenerse y crecer con el fin de lograr su objetivo, que es: »Despertar la conciencia de nuestra sociedad y rescatar la historia e identidad cultural de nuestro pueblo».

«Lucha contra la dictadura y sus herencias»

En entrevista para la revista De Frente, publicada en marzo de 2019, Luis «Polo» Lillo, recordó los inicios del canal y destacó que «se engendró al fragor de la lucha contra la dictadura y sus herencias».

«Nosotros éramos un grupo de jóvenes que luchamos contra la dictadura, entonces llegó el año 90 con esta pseudo “democracia” y pensábamos que, a través de la televisión, se iba a despertar a la gente para no repetir lo mismo, para que nunca más esta sociedad y nuestras poblaciones sean tan castigadas por los organismos formales e informales del Estado». Estuvimos varios años esperando que esto ocurriera. Nosotros veníamos del Frente (Patriótico Manuel Rodríguez), del MIR, del (Movimiento Juvenil) Lautaro, y el anarquismo, entonces nos juntamos y empezamos a hacer comunicación. Desde el año 92´más o menos, empezamos con los pantallazos. Por eso cuando tú me preguntas cuánto tiempo lleva la Señal 3, yo te diría que se engendró al fragor de la lucha contra la dictadura y sus herencias», dijo.

«Poníamos una amplificación y un proyector en la calle… antes los proyectores traían tres lámparas, eran súper grandes y pesadas las weás. Arrendamos ese proyector una vez al mes. La mayoría trabajamos en pegas de la construcción, entonces no nos costaba nada poner parte de nuestro sueldo para arrendar este tipo de equipos. Esos pantallazos marcan el inicio de la Señal 3«, explicó.

En la entrevista, el comunicador resaltó que:»Un pueblo que no tiene memoria está condenado a cometer los mismos errores del pasado», por lo que se comprometieron a mostrar la realidad de lo que se vivía en la Población La Victoria.

«Desde la Señal 3 hicimos el análisis de lo que estaba pasando y desde ahí nace la necesidad de contar la verdad. La verdad es lo que vivimos a diario. ¿Cómo vamos a estar mintiendo? Los que han mentido todos estos años, los que hicieron el montaje fueron los partidos de la Concertación. Nosotros contamos nuestra verdad, mostramos nuestra realidad, no seguimos los estereotipos de televisión en que muestran pura basura, pura mierda», relató.

«En cada uno de estos programas de televisión y actividades con los pobladores nuestra línea de trabajo es la emancipación de las cadenas. Nosotros fomentamos la conciencia crítica para la liberación del pueblo, para que nadie ponga techo a sus sueños«, subrayó el director de la Señal 3 de la Victoria.

Asimismo, se refirió al trabajo realizado por el cana comunitario por fomentar el tema cultural.

«Hemos hecho distintos programas dirigidos a niños, jóvenes, sindicatos, migrantes y mujeres. En lo sindical enseñamos desde cómo articular un sindicato, hasta cómo plantear una negociación colectiva, con todas las herramientas legales que eso involucra», destacó.

En sus dichos durante la entrevista, el comunicador social hizo mención al rol combativo de la Señal 3.

«Desafiamos al poder, y no les tenemos miedo y también somos peligrosos para las izquierdas, para la vieja y para la nueva izquierda. A la vieja izquierda, la mentirosa, la enfrentamos, la cuestionamos», planteó.

«Uno trasciende, no muere»

Para finalizar la entrevista a Luis «Polo» Lillo se le realizó la siguiente pregunta: ¿En tu rol de luchador social, en unos años más cuando mires para atrás, qué te gustaría ver?

«Yo creo que los seres humanos venimos a la tierra a trascender. Yo no creo en la muerte. Uno viene, y viene a trascender. Y el que no trasciende está obligado a volver. Puede ser reencarnación, o puede ser castigo. Llámalo como quieras. Para nosotros los pobres el infierno está en la tierra. Después de haber hecho lo que hiciste aquí, trasciendes. En esto he pensado desde hace algún tiempo.

Por eso es que si el día de mañana hay que dar la vida por lo que uno sueña, tenlo por seguro que muchos no lo dudaremos ni un segundo. Porque uno trasciende, no muere. Y si además con eso se deja un legado que permitirá a las nuevas generaciones trascender, te garantizo que acá hay un hombre que está dispuesto a poner su cuerpo entero para cambiar la historia.

En los sectores populares nos falta ser más generosos, de los que ya hemos sido, y cambiar la historia.

Ya no le podemos creer a los que siempre nos han engañado, a la clase política que busca los mecanismos que sea para permanecer en el poder.

Y si el día de mañana nos tenemos que revelar, lo haremos, pero con conciencia de porqué, y para qué. Para cambiar la historia debemos ser empujados por la solidaridad de clase y apoyar a las nuevas generaciones que están sufriendo. Estas nuevas generaciones han chocado contra un muro, se dieron de frente contra el capitalismo en versión más salvaje, más miserable», dijo.