Por amor a la música, no a la moda: Curatoría en vinilo retrata la electrónica chilena actual

La portada del recopilatorio «V.A. Electrónica Chilena Vol.1: Música de baile para introvertidos» (Rauversion, 2024) presenta la ilustración de un circuito que también forma parte de una sección de la Cordillera de los Andes. Esta síntesis visual refleja lo que sus gestores plantean como un catastro de la escena local organizado por Miguel Conejeros, un artista asociado a la evolución del underground chileno a través de bandas ligadas al rock como Pinochet Boys y Parkinson o a en su faceta de exploración electrónica bajo el seudónimo Fiat600.

En conversación con Lejos De La Multitud, un espacio dedicado al rescate de música, cine y literatura, Conejeros explica que entre los criterios de selección estuvo la calidad de cada propuesta más que ajustarse a los sonidos en boga, apuntando a una línea enraizada con la oferta creativa que tenía a comienzos de la década de 1990 el sello Warp Records (hogar de Nightmares on Wax, Aphex Twin y Brian Eno). “Nada de house o beats, sino más bien electrónica old school. Ese era el pedido, pero los artistas tenían libre interpretación a partir de ahí. Todos los temas fueron hechos exclusivamente para este compilado”.

El título del álbum, disponible en formato digital y físico, proviene del tema «Música de baile para introvertidos» de Sukubito, que según sus responsables encapsula el espíritu del proyecto. “Es música que invita a una experiencia íntima y reflexiva, más allá de las convenciones del género. Cada pista cuidadosamente seleccionada invita al oyente a sumergirse en un mundo de ritmos pulsantes y melodías cautivadoras”, describe el músico.

“Aquí hay artistas de larga trayectoria como Pier Bucci y Chica Paula (Paula Schopf), junto a gente más nueva como Imaabs. También está Jorge C, quien era el baterista de Supersordo y después hizo el proyecto Cáncer. El pie forzado es que fuera gente que no esté de paso por el estilo, sino que se dedique realmente a esto. En todos estos años he visto gente que ha probado suerte con este tipo de música y se ha salido, entonces algo que buscaba era personas que están haciendo esto por amor a la música y no por moda”, agrega.

Más que una mirada definitiva sus responsables ven el trabajo como una instantánea que podría tener continuidad en el tiempo. “Este compilado se propone como el volumen uno porque quedó muchísima gente en el camino. La gracia es que no fuera una selección al azar como la que hace el playlist de un algoritmo, sino que tuviera detrás una curatoría con dos tendencias un poco distintas. El lado A es más contemplativo que el lado B, entonces hay dos líneas dentro de la misma vertiente”, indica el encargado de la selección.

El álbum es la segunda recopilación en vinilo publicado por Rauversion, un sello y plataforma de streaming dedicado a la música experimental y electrónica en América Latina que editó previamente “Qechua Picks Vol. 1: A Sonic Journey through Latin American Underground”, un compilado que reúne artistas de tecno cumbia peruana, expone Miguel Michelson, productor musical y fundador de Rauversion, quien detalla los objetivos de la iniciativa.

“Rauversion es una plataforma de código abierto. Lo que WordPress es para los sitios webs y los blogs este proyecto lo sería para las plataformas de streaming. En el fondo la visión y el ánimo que tiene es poner a disposición una tecnología que permite a productores de música o a grupos de sellos generar su propio espacio sin rendirle cuentas a otros, con el ánimo de desmonopolizar un poco la industria de la música digital que hoy está concentrada en 4 o 5 plataformas”, explica Michelson.

El modelo, según sus organizadores, apunta a democratizar el acceso a los recursos musicales y fomentar una cultura de participación entre los interesados en la música electrónica y experimental. Este experimento coincide con algunos anhelos creativos de Conejeros, quien ve elementos comunes entre lo que hizo en sus comienzos asociados al post punk y el new wave y lo que ofrece actualmente a través de un laptop.

“Desde Pinochet Boys siempre estuve en el lado de las programaciones, ya entonces usábamos una batería electrónica. Lo que me interesaba era el sonido novedoso que daban los sintetizadores, que representaba un cambio de paradigma en la música rock. Creo que el link de lo que hago hoy con el punk es el espíritu del Hazlo Tú Mismo, de hecho, eso atañe directamente con lo que estamos armando ahora. Aquí no hay intermediarios, tenemos un contacto directo con los artistas, entonces ese es un poco el espíritu de Rauversion”, puntualiza el productor.

Puedes escuchar el disco «V.A. Electrónica Chilena Vol.1: Música de baile para introvertidos» en este link.

Texto: Carlos Aliaga