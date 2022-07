Narcotraficantes amenazan a alcaldesa de Santa Juana luego de desbaratar sus puntos de venta de drogas

A partir del mes de mayo de este año comenzaron en Santa Juana los allanamientos a distintos puntos de venta de drogas que, según la alcaldesa, Ana Albornoz, funcionaban como verdaderas sucursales de narcotraficantes provenientes de ciudades más grandes.

Esta medida ha generado el descontento a de estas bandas organizadas, al punto que han llegado a amenazar a Albornoz , a través de mensajes de redes sociales e incluso amedrentamientos en persona, reportó Resumen.Cl.

Los procedimientos y allanamientos han sido coordinados por la Municipalidad con la PDI y la Fiscalía, logrando hasta el momento intervenir siete puntos de venta de drogas en la comuna.

De acuerdo con las investigaciones, la acción de las bandas estaba llegando a establecimientos educacionales, situación que constituye una de las aristas de investigación.

En conversación con Resumen la alcaldesa Ana Albornoz, quien se mantiene amenazada por grupos narcos desde junio de este año. comentó que, «cuando asumimos, pensamos en hacer algo distinto y sabíamos que en la comuna había mucha venta de pasta base, droga altamente adictiva y que tiene relación con otro tipo de delitos, como el robo de especies menores, abigeato, delitos de género, entre otros. Frente a esto, hicimos algo distinto y establecimos procedimientos, porque había solo tres denuncias por año, por lo que empezamos, por medio de un formulario, a denunciar nosotros. Esto hizo que aumentáramos en un 64,1% las denuncias con esta estrategia, porque no nos dan recursos para seguridad si no tenemos denuncias, con tres en el año es imposible».

La gran cantidad de denuncias se ha venido registrando desde el inicio de la pandemia y ha contado con el apoyo del municipio en cuanto al asesoramiento técnico, la disposición de un abogado, entre otros.

«La idea es que las víctimas se sientan amparadas para poder denunciar», explicó Albornoz.

Para la autoridad, su deber e hacer lo que las y los vecinos le solicitan y uno de los temas de mayor conflicto es el tráfico de drogas , el cual ha derivado en que los hechos delictuales vayan en escalada.

«Es una injusticia enorme, que vecinos, agricultores de sustento, del sector rural, trabajadores, tengan que vivir amenazados, escondiendo sus cosas o que a niños de enseñanza básica los hagan soldados», comentó.

Tras revelarse las amenazas en su contra, Albornoz también se refirió a los años de «falta de Estado» en Santa Juan, apuntando a las administraciones municipales provenientes de la Concertación que fueron incapaces de generar opciones a la comunidad para disminuir el consumo de drogas y menos para desbaratar a las bandas narcos.

Al respecto, la autoridad de la comuna ubicada en la Región del Biobío planteó que «no es el momento de tener miedo, es el momento de enfrentar la situación, hay una investigación, las amenazas son un delito, se está trabajando y van a haber resultados».

Sobre las acciones para combatir a las bandas, la alcaldesa Ana Albornoz se refirió al incremento policial en la comuna, el cual aclara que será momentáneo de forma paralela a la recuperación de espacios por parte del municipio y la comunidad santajuanina.

«No podemos solo pedir más efectivos policiales, que es lo que han hecho los alcaldes y que no ha funcionado, tenemos que tomarnos las plazas públicas, tomarnos todos los espacios públicos y quitárselos a los narcotraficantes, con deporte, con mejorar la educación pública, que ha sido abandonada. No queremos usar la estrategia que tiene la derecha, de siempre militarizar todo, no es algo que queremos hacer. Realizaremos los allanamientos y cuando se vayan los narcos, empezaremos a trabajar con nuestra gente que tiene consumo de drogas, en una demostración de que cuando nos unimos en solidaridad podemos hacer cosas, porque también es parte de la injusticia social que ellos caigan en la droga», afirmó Albornoz.

Concejal UDI filtró amenazas de narcotraficantes

Cabe recordar que a principios de julio, la alcaldesa de Santa Juana, expresó su molestia luego que el concejal Rodrigo Chandía (UDI) comentara en redes sociales que la jefa comunal se encontraba bajo amenazas de una banda delictual.

«Yo no iba a hablar de esta situación porque me parece que era irresponsable. Hay una investigación en curso y eso implica que se debe otorgar protección a las personas involucradas, que también se pueda tener éxito en aprehender a este tipo de delincuentes, que son delincuentes relacionados con diversos tipos de delitos y esto no se debía filtrar».

«Sin embargo, por aprovechamiento político, por irresponsabilidad de autoridades que ya tienen experiencia, que son concejales de la comuna, también hay un diputado involucrado en esto, se hizo anuncio por redes sociales de una visita del general Caneo, que no contribuye en nada a la investigación», lamentó, citada por BioBío Chile.

En esa oportunidad, Albornoz criticó que los partidos de derecha «tuvieron el poder en la comuna de Santa Juana por más de 20 años y la comuna no lleva un año tomada por la droga, lleva más de 10 años y no hicieron nada al respecto y hoy día más encima perjudican una investigación».