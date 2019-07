Navarro solicitó a Van Rysselberghe unirse en lucha por la descentralización

“Tendremos una histórica elección de Gobernadores Regionales, que será un fiasco si estos no tienen competencias ni capacidad de decisión”, manifestó el senador Alejandro Navarro ante el letargo de La Moneda en hacer traspasos de competencias a los gobiernos regionales.

De acuerdo al parlamentario por el Biobío, “la tendencia mundial muestra que para alcanzar el desarrollo de los países, se debe fortalecer los gobiernos locales y elaborar estrategias regionales para la competitividad. La experiencia demuestra que las naciones más desarrolladas, son descentralizadas2.

“Esto significa”, continuó, “otorgar a las regiones la autonomía necesaria para decidir estrategias competitivas que les permitan orientar sus inversiones y desarrollar sectores productivos pertinentes. Se aprovecha así la diversidad productiva, las ventajas competitivas de cada región y se retiene el talento local”.

“Sin embargo, en relación al tamaño de nuestra población y economía, ¡nuestro país es el más centralizado de América Latina y de la OCDE!”, recordó.

“Por ello”, anunció, “solicité a la senadora Van Rysselberghe que en conjunto convoquemos a los diputados y diputadas de la Región del Biobío, a fin de conformar un parlamento regional durante la última semana de julio, pues creemos que esta instancia podrá establecer efectivamente un conjunto de medidas de presión al centralismo”.

“Pues no puede ser que los parlamentarios del Biobío no nos reunamos nunca para discutir los temas regionales. Debemos autoconvocarnos a fin de luchar por la regionalización, en contra del centralismo que no deja surgir a los gobiernos regionales”, enfatizó el senador progresista.

FNDR e Intendente Giacaman

Para finalizar, Navarro envió un mensaje al Intendente Sergio Giacaman: “el año pasado se solicitaron $141.000 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para mi región, pero gracias al nefasto centralismo que privilegia mantener los recursos en Santiago, solo se nos entregó la mitad de lo requerido.

“Por ello lo hemos dicho, ha llegado la hora de la verdad para los consejeros regionales y para Sergio Giacaman, Intendente de la Región del Biobío. Se los dijimos hace unos días en la reunión en el Core. Aquí hay que definir si se va a representar los intereses de la región o los intereses del Presidente de la República” sentenció el senador por la Región del Biobío.