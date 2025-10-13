Nave para expediciones «de lujo» abrió la temporada de cruceros 2025-2026 en Valparaíso

Con el arribo al Terminal Pacífico Sur (TPS) de la nave ‘Silver Endeavour’, diseñada especialmente para la exploración polar, se dio inicio a una nueva temporada de cruceros en el puerto de Valparaíso.

En el presente periodo, se contempla la llegada de 25 naves entre octubre de este año y abril de 2026.

«Este primer crucero cuenta con calificación de clase polar PC6, que lo sitúa a la vanguardia en las embarcaciones de lujo, unido a un equipo y tecnología de exploración de última generación, lo que permite ofrecer a los pasajeros una de las experiencias de expedición más avanzadas, catalogándolo como crucero de expedición de ultralujo», señalaron desde Puerto Valparaíso en un comunicado.

Respecto a la temporada, destacan dos recaladas que vienen en febrero, de las naves Vista y Borealis, y una doble recalada el 6 de marzo, mes que además presenta el mayor número de llegada de embarcaciones para pasajeros, con 8 cruceros.

«Además, está la presencia de línea Viking Cruises, con 7 naves, y Silver Cruises, con 6, registrando entre ambas un 53% de todas las recaladas y proyectando cerca del 58% de todas las visitas. Respecto a las estadías, el crucero The World anota la mayor permanencia en puerto de Valparaíso, con cuatro días entre el 4 y 7 de marzo», agrega el reporte de Puerto Valparaíso.

Desde el municipio, la alcaldesa porteña Camila Nieto, declaró que «estamos muy contentos de dar inicio a una nueva temporada de cruceros en Valparaíso, un objetivo importante para nuestro municipio y para todos quienes trabajamos por una ciudad abierta al turismo y al mundo».

«Esta temporada nos encuentra mejor preparados, con una coordinación fortalecida entre la Empresa Portuaria, Carabineros, las seremías, los equipos municipales y diversos actores locales, para que cada visitante viva una experiencia segura, acogedora y auténtica», añadió la jefa comunal de Valparaíso.

Finalmente, la alcaldesa dijo que «nos llena de orgullo que Chile, hace poco, haya sido reconocido como Mejor Destino de Cruceros en los World Travel Awards Sudamérica 2025, consolidando al país como puerta de entrada para quienes desean explorar. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de seguir posicionando a Valparaíso como un puerto eficiente, hospitalario y protagonista dentro de las rutas de cruceros de la región».

Por su parte, Carolina Carrasco, directora de Sernatur Valparaíso, destacó que «la consolidación de Valparaíso como home port de cruceros es un paso clave en el fortalecimiento del turismo, transformando a la ciudad en punto de partida y llegada de las rutas internacionales, generando mayor permanencia, gasto y empleo para quienes están vinculados al turismo y los servicios; resultado de un trabajo coordinado entre el sector público y privado por arte de distintos organismos».

En tanto, Cristian Rodríguez, gerente general de Terminal Pacífico Sur (TPS), reflexionó que «siempre es una buena noticia para Valparaíso el inicio de una nueva temporada de naves de pasajeros, en especial con la primera recalada en nuestro Terminal, del crucero Silver Endeavour de Silversea Cruises. Simboliza el trabajo colaborativo de muchas organizaciones públicas y privadas que queremos que cada temporada sea un éxito para el puerto de Valparaíso, pero también para el turismo de la ciudad».

