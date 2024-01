«Necesitamos la ley de inteligencia económica»: Gobierno apura al Congreso por iniciativa que permite seguir la ruta del dinero narco

Como una «prioridad para el Gobierno» calificó la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, el proyecto de Ley de Inteligencia Económica contra el Delito, que actualmente se encuentra siendo tramitado en el Congreso Nacional.

La iniciativa, ingresada por el Ejecutivo en mayo de 2023, tiene entre sus principales objetivos conocer la ruta del dinero que ganan con el narcotráfico u otros ilícitos.

La norma tiene tres ejes principales: el desarrollo de un ecosistema de inteligencia económica, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, y la creación de facultades intrusivas y sancionatorias.

«Ahí tenemos otra tarea pendiente que está radicada en el Congreso. Si queremos dar de mejor manera con el paradero de las armas y el negocio que está detrás de las armas, necesitamos la ley de inteligencia económica», planteó la ministra Vallejo.

«Esto no es baladí, no es un eslogan, porque son estas armas de fuego y el negocio que está detrás de ellas es la que está matando a nuestros compatriotas y está matando a nuestros niños y niñas», agregó la vocera de Gobierno, quien puntualizó que si bien esta iniciativa no está «en la agenda de fast track legislativo, es una prioridad del Gobierno sacar la ley».

