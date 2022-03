Nicolás Piña, preso político de la revuelta, en libertad tras un año en prisión preventiva: «Las cosas no han cambiado y no van a cambiar hasta que la gente haga algo»

La tarde este viernes salió en libertad desde la Cárcel Santiago 1 Nicolás Piña, preso político de la revuelta, tras permanecer un año en prisión preventiva.

Al momento de su liberación, el joven conversó con El Ciudadano y señaló estar «muy contento de salir, la verdad que muy feliz. No puedo expresar tanta emoción, tanto sentimiento, la verdad es que estaba muy angustiado. Como me dieron la libertad ayer, fueron horas malísimas, pero todo el módulo me daba consejos, me apoyaba. Lo único que pido es libertad para todos los presos de la revuelta, a los presos políticos mapuche también», expresó.

«La sensación de abandono es fuerte, nada para, la lucha no ha parado, las cosas no han cambiado y no van a cambiar hasta que la gente haga algo», añadió.

Reportero: Cristián García

AHORA | HERMOSO Momento de la Liberación (domiciliaria) de Nicolás Piña, "el Ingeniero" bajo caución de 20 millones de pesos (22;09)#LibertadParaLosPresosPoliticos pic.twitter.com/o06cVhjiBf March 19, 2022

La justicia en Chile: Nicolás Piña fue dejado en libertad a cambio de dejar la casa de su abuela en garantía. Una resolución insólita e injusta. Recordemos que Nicolás fue detenido por Intra Marchas, quienes golpearon a su madre frente a él en Bellavista. https://t.co/FD9m5NCvWc — Josefa Barraza (@masterjosefa) March 17, 2022

Nicolas Piña tuvo que dejar la casa de su familia en garantía para continuar su arresto en el domicilio.

Preso hace un año sin pruebas.

Sí, un día normal en este maldito país. — Bárbara Stormhood 🌳🐾👣 (@Barb_Stormhood) March 19, 2022