Nicolás Zepeda insiste en su inocencia: «Yo no maté a Narumi. No la puse en una maleta»

Este martes, continúa el interrogatorio al chileno Nicolás Zepeda, acusado por el crimen de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, quien se encuentra desaparecida desde el 2016 en Francia.

Durante la jornada de este martes, Zepada insiste en su inocencia luego de que le consultaran sobre las preguntas sobre asfixia que su primo aseguró que le realizó; refiere MegaNoticias.

«Por qué su primo contó todas esas cosas mórbidas sobre el tiempo que se demora en morir una persona por asfixia», cuestionó la abogada Sylvie Galley a lo que Zepeda respondió que desconoce el por qué contó sobre esa situación.

Posteriormente, fue interrogado por su muerte y que se encontrara en una maleta tras cometer el crimen.

«¿Tuvo dudas de que Narumi no estuviera muerta una vez que la puso en la maleta?», preguntó la defensa a lo que Zepeda recalcó «Yo no maté a Narumi. No la puse en una maleta».

En el interrogatorio de este martes, Galley también se refirió a los rumores de un supuesto embarazo de Narumi.

Al respecto, el chileno afirmó que ellos habían comprobado que no existía ningún embarazo, debido a las consultas médicas realizadas y al test de embarazo.

«Tuvo un atraso. Hicimos test de embarazo, pero no estaba segura. Fuimos al doctor, por eso habla que gastó su dinero», aclaró Zepeda, citado por el medio.

Cabe recordar que, durante una nueva jornada del juicio de apelación Zepeda confesó que mintió en su primer juicio, donde fue condenado a 28 años de prisión por homicidio premeditado.

El chileno reconoció haber llegado a Francia para ver a Narumi, lo que representa un cambio en su testimonio, puesto que había declarado que el motivo de su viaje era puramente académico.

Te interesa leer: Caso Narumi: Nicolás Zepeda cambia su versión y admite que mintió en primer juicio: «Tenía miedo de que lo usaran en mi contra»

Zepeda fue condenado en febrero del año pasado a 28 años de cárcel por la muerte y desapareción de su expareja.

En ese momento, el abogado de la familia de Narumi Kurosaki solicitó una indemnización de 50 mil euros por cada padre (más de 44 millones de pesos chilenos) y 40 mil euros a cada una de sus dos hermanas (35 millones de pesos) por el concepto de «inmenso daño moral sufrido», refiere el diario Franceinfo.

Por otro lado, se pidió que el ex novio de la joven, Arthur del Piccolo, reciba la suma de 5.000 euros (4 millones de pesos) por daño moral que serán donados a una asociación benéfica.

Te interesa leer: Nicolás Zepeda condenado a 28 años de prisión por la muerte de Narumi Kurosaki

Tras la decisión del tribunal, Zepeda decidió apelar con lo que se inició un nuevo proceso.

Durante las investigaciones, el policía que lideró la indagatoria del presunto homicidio, David Borne, presentó como pruebas una carta y mensajes entre el acusado y Narumi, respecto a un supuesto embarazo y aborto de la víctima.

Seguir leyendo: Comenzó nuevo juicio contra Nicolás Zepeda por muerte de Narumi Kurosaki