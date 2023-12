«Niñas y adolescentes migrantes en Chile están creciendo y desarrollándose en un contexto de vulneración de derechos»

Tras una intensa Semana de las Culturas por una migración digna y en el Día Internacional de las Personas Migrantes, la Corporación Colectivo Sin Fronteras denuncia que se ha intensificado la exclusión, el racismo y la criminalización contra personas migrantes, afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes y chilenos y chilenas, hijos e hijas de personas migrantes.

“En el marco del 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes, como Corporación Colectivo Sin Fronteras reivindicamos a la migración como un derecho humano de todas las personas y la acogida y la inclusión como una oportunidad para las sociedades y los Estados de fortalecerse con los distintos aportes que hace la mayor parte de las personas migrantes a los países de destino” señalaron en una declaración.

Las exclusiones que plantean tienen que ver con la pobreza, que afecta en mayor medida a niños, niñas y adolescentes migrantes. Indican que existen “mayores índices de pobreza comparados con NNA nacidos/as en Chile. De acuerdo a la CASEN 2022, la pobreza afecta a 17,7% de NNA migrantes y a un 10% de NNA que nacieron en Chile; para pobreza multidimensional la relación es de 36,6% y 17,1%, respectivamente; la inasistencia a educación llega a 8% y 3,4%, respectivamente; en carencia de atención de salud a 21,7% y 3,6%, respectivamente; en carencias en cuanto a habitabilidad es de 40% a 16,4%, respectivamente”.

Según información proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) en su cuenta pública 2022, el 20% de niños, niñas y adolescentes migrantes, no puede acceder a la regularización migratoria de NNA porque sus adultos responsables no cuentan con la documentación que el Servicio Nacional de Migraciones solicita.

Otro punto que preocupa al Colectivo Sin Fronteras es “la desprotección de más de 16 mil niños/as chilenos/as, hijos/as de padres y madres principalmente haitianos/as que, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, desde 2019 hasta agosto de 2023 han cruzado la Selva del Darién en trayectos peligrosos. Muchos/as han sido deportados a Haití junto a sus padres, expuestos a secuestros y violencia generalizada. Este éxodo está condicionado, entre otros, por los problemas que tuvieron y tienen las familias haitianas para regularizar su situación migratoria en Chile” indican.

Muchas familias migrantes, plantean, quedan excluidas de las políticas sociales porque al no tienen cédula de identidad chilena no pueden contar con un Registro Social de Hogares (RSH), aunque sus hijos e hijas estén regularizados, al ser menores de edad no pueden acceder.

“Los niños, niñas y adolescentes migrantes en Chile están creciendo y desarrollándose en un contexto de vulneración de derechos, con el temor constante de que sus padres o madres sean expulsados”, advierten.

Finalmente manifestaron que “en el Día Internacional de las Personas Migrantes, el Estado, los sectores políticos y la sociedad están en deuda con los niños, niñas y adolescentes migrantes, y también con chilenos/as, hijos e hijas de migrantes”.

