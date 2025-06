Ningún comunista ha llegado a La Moneda: Jeannette Jara se perfila para romper ese cerco

Ningún militante del Partido Comunista (PC) ha logrado llegar a La Moneda, sin embargo Jeannette Jara Román emerge como una figura que podría romper esa tendencia histórica, tras ganar este domingo con una diferencia abrumadora, las primarias de Unidad por Chile, coalición que representará en noviembre en las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.

De resultar vencedora en esos comicios, Jara se convertiría en la primera comunista en ejercer la Presidencia de Chile. En 1970, Salvador Allende llegó al poder como representante de la Unidad Popular (integrada por los partidos Socialista, Comunista, Radical, Social Demócrata, MAPU y API), sin embargo era militante socialista y no comunista,

Durante el tramo de la campaña, Jara planteó que su candidatura busca aportar a la construcción de un modelo propio, basado en los principios de justicia social, democracia representativa y distribución más equitativa de los recursos. Una propuesta enmarcada dentro de una alianza de sectores progresistas que reconozcan la diversidad de posturas y experiencias dentro de la centroizquierda chilena.

Tras el avasallador triunfo en la primerias, la militante comunista ofreció un discurso desde una tarima instalada en plena avenida Ricardo Cuminng, en el centro de Santiago, en el que agradeció el apoyo de quienes se inclinaron por su programa de gobierno y abordó los desafíos que deberá enfrentar su candidatura, como representante del oficialismo, de cara a las elecciones de noviembre.

«Quiero partir diciéndoles que hoy vengo a ofrecer mi corazón, que estoy aquí frente a ustedes con mi corazón de mujer chilena, con mis 51 años de vida, enfrentando este desafío que ustedes me han entregado, con la misma convicción y optimismo que lo he hecho toda mi vida, porque cuando la realidad que nos rodea no nos gusta o no nos hace bien, tenemos el deber de cambiarla y en eso estamos todos comprometidos», expresó al inicio de su alocución.

Ratificó que su objetivo es «ofrecerle una alternativa a Chile para los próximos años» y agradeció el «esfuerzo y los talentos desplegados» de Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet.

«Sin ellos nada de esto sería posible, y es con ellos con quienes vamos a seguir transitando este nuevo camino», afirmó.

«No vengo a vender promesas vacías ni soluciones facilistas»

En la instancia, dejó en claro como lo ha dicho varias veces: «No vengo a vender promesas vacías ni soluciones facilistas, no vengo con milagros, pero sí con la garantía de que trabajaremos incansablemente por nuestro país».

«El pueblo de Chile nos exige honestidad y responsabilidad, y nos pide también que quienes estemos en política escuchemos y respondamos a las urgencias que vive cotidianamente la ciudadanía», expuso Jara.

Asimismo, le aseguró a sus votantes que «claramente nuestro programa de Gobierno mañana inicia un nuevo ciclo, construyéndose entre todos quienes representamos las distintas fuerzas políticas que están en este escenario».

Aunque reveló que en el pasado «no estaba dentro de mis pensamientos» el triunfo en las primarias le da un claro que mensaje a quienes la han respaldado. «Estamos preparados, sabemos gobernar, estoy segura de que vamos a poder lograr todo esto y más, que podemos salir de este clima de confrontación y odio, que esparcen algunos», expresó.

En su discurso, Jara deslizó sus lineamientos sobre la política exterior que impulsará en caso de ser electa presidenta de Chile.

“No quiero a Chile subordinado a gobiernos extranjeros ni a modelos externos. Por eso, mantendremos una política internacional basada en la independencia y el multilateralismo, defensora de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo donde se violen. Muy claramente, en línea con lo que ha sido nuestra tradición como Estado, promoviendo relaciones de intercambio comercial con otras naciones que nos beneficien como país. En suma, seguiremos siendo un país libre, independiente y soberano», indicó.

«Pero no nos engañemos: enfrentamos un escenario donde el populismo de la ultraderecha en el mundo ha crecido. Esos que creen que hablando más fuerte, gritando o insultando al resto se solucionan los problemas que ellos mismos han creado. Y nuestro país no es la excepción», acotó.

En esa línea, se refirió a la candidatura de Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (PArtido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) .

«Tenemos la amenaza de candidatos que, ocupando los temores reales de nuestra gente, los usan para buscar el poder y para hacer retroceder avances sociales. Así se oponen y quieren retrotraer los derechos de las mujeres, los derechos de las disidencias, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de los trabajadores y de los pensionados», afirmó.

«Y los llamo a no soltar nuestras manos, a tenerlas juntas para enfrentar, desde la unidad política y social más amplia posible, a la ultraderecha chilena y detenerla. Esa es nuestra tarea para lo que viene»!, instó.

En su alocución, Jara también extendió un llamado a prepararse para las elecciones parlamentarias: “Y ahora trabajaremos todas de conjunto en sacar adelante este proyecto, porque viene la primera vuelta presidencial. Y les voy a pedir una cosa: no sólo voten por mí, sino también por nuestros diputados, diputadas, senadores y senadoras”.

Presidente Boric por triunfo de Jara: “Ahora todos juntos a trabajar por la unidad”

Tras los resultados de las primarias, el Presidente Gabriel Boric hizo este domingo un llamado a la unidad dentro del oficialismo.

“Saludo y abrazo a Jeannette Jara por el tremendo respaldo obtenido hoy. Pasa de inmediato a encabezar las fuerzas del progresismo hacia el futuro, que con claridad la ha elegido como líder. Lo que viene no va a ser fácil, pero Jeannette sabe de batallas difíciles”, expresó el jefe de Estado en sus redes sociales.

“Ahora todos juntos a trabajar por la unidad, con cariño y amplitud para convocar a la mayoría de nuestros compatriotas a seguir construyendo un país más justo, seguro y feliz”, continuó.

“Mis eternos respetos a Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet. Las derrotas siempre son duras pero son los momentos en que quizás más crecemos, y siempre es mejor cuando lo hacemos juntos. Se que están aquí para seguir construyendo este Chile que tanto queremos”.

Añadió que “como Presidente valoro muchísimo el ejercicio de las primarias, que el pueblo decida quiénes estarán en el voto final en Noviembre, y hoy, más de un millón cuatrocientas mil personas decidieron, fortaleciendo con ello la democracia”.

“A trabajar!”, concluyó.

Carolina Tohá, candidata del Socialismo Democrático, aceptó su derrota ante Jara, la felicitó por su victoria y manifestó que respaldará a su candidatura a La Moneda.

Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, rechazó la posibilidad de apoyar una candidatura presidencial de una militantes del Partido Comunista.

Aunque destacó que la decisión de su partido recae en la Junta Nacional, señaló que el resultado representa una derrota para la centroizquierda, dado el bajo nivel de participación. Undurraga reafirmó su postura de no apoyar a candidatos del FA o PC y llevará su convicción a la Junta Nacional de la DC.

El perfil de la candidata presidencial de “Unidad por Chile”

Jeannette Jara Román nació el 23 de abril de 1974 en Conchalí, Santiago de Chile. Su formación académica incluye títulos de abogada por la Universidad Central y de administradora pública por la Universidad de Santiago de Chile (Usach), complementados con un magíster en gerencia y políticas públicas de la misma casa de estudios. Además, posee diplomas en materias procesales y financieras, consolidando una sólida base técnica y jurídica para su carrera en el sector público.

Cuenta con una amplia experiencia en auditoría financiera, tributaria y seguridad social y ha destacado en la dirección de equipos, diseño de estrategias organizacionales y supervisión de metas. Su labor interinstitucional ha sido clave en la formulación y gestión de normas legales y reglamentarias. Asimismo, ha incursionado en el ámbito académico como docente universitaria y capacitadora, ejerciendo roles como contralora y jefa de carrera de administración pública en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Inició su trayectoria política a los 14 años cuando ingresó a las Juventudes Comunistas (JJCC) y en 1999 se integró al Partido Comunista (PC), del cual forma parte de su Comité Central desde 2015. Durante su etapa universitaria, fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Usach (Feusach, 1997), y más tarde, como funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII), asumió liderazgos sindicales en la Asociación de Fiscalizadores (AFIICH).

En el campo gubernamental, Jara ha ocupado cargos clave, como fiscalizadora tributaria (1999-2013), integrante del directorio de ChileAtiende (2014-2015) y jefa de gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social (2015-2016). Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se desempeñó como subsecretaria de Previsión Social, donde sentó bases para su posterior rol ministerial.

Como ministra del Trabajo y Previsión Social bajo el mandato de Gabriel Boric, impulsó importantes avances legislativos mediante el diálogo tripartito. Entre ellos destacan la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la Ley de Conciliación Vida Laboral y Familiar, el aumento gradual del salario mínimo —superando los $510.000— y la ratificación del Convenio 190 de la OIT, que promueve la erradicación de la violencia y el acoso laboral.

Uno de sus mayores desafíos fue liderar la reforma previsional, una de las transformaciones más complejas de los últimos años. A esta se suman iniciativas como el fortalecimiento del Seguro de Cesantía y la Ley Karin, que reflejan su compromiso con los derechos laborales. Su gestión ha combinado capacidad técnica y habilidad política, articulando consensos entre empleadores, trabajadores y el Estado.

Con esta victoria histórica en las primarias oficialistas, es la primera vez que una candidatura presidencial del Partido Comunista tiene posibilidades reales de ganar la presidencia de Chile. Jeannette Jara presenta una propuesta clara para enfrenar a la ultraderecha: con un programa de transformaciones y centrado en la ampliación de derechos para el pueblo trabajador.