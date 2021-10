“No creo en retirar el 100%”: La otra gran mentira de Sichel

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reconoció el jueves que realizó el retiro de su 10% de los fondos previsionales, confirmando lo que era un secreto a voces.

Tras días denegarse a responder si había hecho efectivo algún retiro de fondos, por no «caer en un debate moral, Sichel finalmente aceptó que realizó el trámite con el objetivo de «mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a APV y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables que quieren financiar lo que no pueden financiar».

A pesar de haber hecho uso del retiro de fondos previsionales, el candidato del oficialismo ha sido crítico sobre esta iniciativa, por lo que una vez más cargó en contra del proyecto que busca un cuarto retiro que fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y pasó al Senado, y propuso la extracción total de las AFP, en caso de que se apruebe.

«La verdad es que, si se aprueba el cuarto retiro, cosa que espero que no pase, quiero discutir en serio de por qué no retiramos el 100% de nuestros ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política, y administrarlo en cuentas separadas para nuestra pensión futura», dijo.

El expresidente del Banco Estado comentó que la idea es retirar el 100% de los ahorros previsionales, para transferirlo a otros instrumentos de ahorro, tal como indicaba un proyecto de diputados UDI.

“Es una irresponsabilidad que aquellos que no pueden financiar su programa de gobierno, como Gabriel Boric, o que explícitamente han dicho que quieren expropiar nuestros fondos quieran quedarse con nuestros ahorros previsionales para garantizar programas inviables”, añadió.

Sin embargo, la propuesta de Sichel se contradice con las declaraciones que dio el pasado 5 de junio en entrevista de CNN, cuando rechazó un retiro del 10% y acusó que habían parlamentarios de “gatillo fácil para soltar la plata de las personas”.

“No creo en retirar el 100%, los parlamentarios que son gatillo fácil para soltar la plata de las personas y que han sido lentos porque llevamos 6 años en la discusión de cómo mejoramos las pensiones”, sostuvo en esa oportunidad.

Sichel no cree en el retiro del 100%: “Es una vergüenza que no lleguemos a acuerdo para aumentar las pensiones futuras”https://t.co/FXfQWsR3H5 — CNN Chile (@CNNChile) June 5, 2021

“Entiendo la necesidad de los chilenos en el retiro del 10%, pero es una vergüenza que no lleguemos a un acuerdo para aumentar las pensiones futuras. Lo que hemos hecho es garantizar que tendremos peores pensiones y no hacer nada para avanzar, por eso no me gustan estas propuestas de sacar el 100% si no son acompañadas de análisis de pensiones futura”, dijo en la entrevista.

La confesión de Sichel, se suma a la de otros integrantes del Gobierno y voceros de la derecha, como el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, la titular de Medio Ambiente, Carolina Schmidt y la vocera de su comando, Katherine Martorell, quienes asumieron públicamente haber retirado una parte de sus ahorros previsionales.

A los que se sumaron , la constituyente de la UDI, Teresa Marinovic, el exministro de Salud, Jaime Mañalich y la convencional y ministra de Educación, Marcela Cubillos.



Explicaciones del comando de Sichel

La vocera del comando de Sebastián Sichel, Katherine Martorell, ofreció explicaciones sobre la razón por la que la carta de Chile Podemos Más se negaba a reconocer su movimiento en sus ahorros previsionales.

«Sebastián Sichel no habló de este tema por una razón muy simple, no se iba a prestar para este juego de superioridad moral que fuera manipulado políticamente para obtener una votación», declaró la ex ministra.

«Sin embargo, mientras esto ocurría, se trabajaba en conjunto con los parlamentarios para poder presentar esta nueva alternativa, es decir, cuidar los fondos que son el fruto y trabajo de las personas», agregó, aludiendo a la propuesta de retirar el 100% de las AFP si es que se aprueba el cuarto.

Luego, la vocera insistió que «es legítimo sentir miedo respecto a qué va a pasar con los fondos previsionales con nuestros ahorros».

«Como comando de Sebastián Sichel, como futuro Gobierno, no vamos a permitir que se juegue con los ahorros de las personas. Es el fruto del sacrificio y del trabajo de cada una de sus familias», agregó.

«Nosotros no estamos con esta norma de les entregamos el 40, pero nos quedamos con el 60. Y es por eso, que si se aprueba el cuarto retiro, nosotros en un trabajo conjunto (..) vamos a seguir impulsando este proyecto para que las personas puedan tener el 100% de sus ahorros y que estos los puedan resguardar, ya sea en instituciones privadas o instituciones públicas», cerró.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Pedro Browne, coordinador de campaña de Sichel, se refirió a la propuesta del candidato oficialista en cuanto a materia de pensiones.

«Si las AFP son tan malas y nadie quiere a las AFP, retiremos el 100% y dejemos que los chilenos decidan dónde colocan sus fondos, en qué instrumento y démosle alternativas. Pueden ser las mismas AFP, públicas o privadas, con fines de lucro o sin fines de lucro, pero que sean los chilenos los que decidan dónde están sus fondos de pensiones», explicó, citado por Meganoticias.

Según Browne, el programa de gobierno de Sichel pantea que «se van a generar distintas alternativas de inversión, pero en definitiva van a ser las personas las que van a decidir en cuál de ellas ponen sus fondos y cómo se administran y eso está dentro del programa».

«Cuando el Estado administra no sabemos dónde quedan los recursos, cuando el Estado administra sabemos que se utilizan después para otras cosas», afirmó.