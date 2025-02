No es broma: Franco Parisi utilizó meme del jugador Carlos Palacios para emplazar al ministro del Deporte

Franco Parisi (PDG), quien ha estado inactivo en la escena política del último tiempo, publicó a través de su cuenta de Instagram un reel para abordar la realidad del fútbol chileno.

En su post, Parisi buscó emplazar al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, para que éste detallará cuáles son las estrategias contempladas por el Ministerio para que el fútbol vuelva a ser competitivo.

La controvertida situación ocurrió el pasado lunes, cuando el líder del Partido de la Gente (PDG) citó un video del conocido influencer argentino Lautaro Del Campo (La Cobra), en el que alababa la actuación de Carlos Palacios, futbolista chileno que actualmente juega en Boca Juniors (ARG).

El video mostraba al influencer destacando de forma sarcástica un meme que hacía alusión al supuesto precio por el cual Palacios fue comprado en el equipo xeneize, y donde además se correlacionaba el factor nacionalidad con la cifra de su costo.

A raíz de este “meme”, Parisi publicó un video en su cuenta de Instagram, enfatizando que “esto debería causar inmediatamente una conferencia de prensa por parte del ministro del Deporte».

Para ahondar más en su punto, Parisi compartió una noticia en la que Gary Medel, futbolista chileno conocido por sus logros en el ámbito nacional e internacional, afirmaba que “si no hubiera sido futbolista, sería traficante o ladrón”.

De acuerdo a lo que intentó explicar Parisi, estos “ejemplos” dan cuenta de que Chile no compite internacionalmente en términos futbolísticos: “Se tiene que hacer una política de deportes de verdad, como la de Bélgica. Entender qué pasa, por qué no hay un draft (borrador en inglés) para los talentos chilenos, trayendo a todos los representantes europeos para que vayan los cabros a jugar a otros países, se fogueen y no tengan ese diferencial de precio que es tan grande. Así es como se pierden las oportunidades”, sostuvo.

En tanto, mientras terminaba su emplazamiento, el ingeniero comercial y economista se refirió nuevamente al ministro Pizarro, haciendo un llamado a que éste explique cuáles son las tácticas del plan de desarrollo del fútbol profesional en el país: «Me gustaría ver al ministro del deporte con una conferencia clara, explicando dónde está la reunión con los representantes internacionales, cómo se puede mejorar el deporte en Chile, especialmente el fútbol que es un mecanismo de movilidad social”.

«Es necesario que mejoremos el deporte chileno mediante políticas públicas más efectivas y de mayor calidad», afirmó en su post.