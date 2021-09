«No es el momento oportuno»: Colmed denuncia cierre del 50% en camas del Hospital Metropolitano por construcción de estacionamiento del Costanera Center

El Hospital Metropolitano anunció que solo se trabajará con el 44% de su capacidad durante el mes de septiembre, a pedido de Cencosud para realizar obras de mitigación vial del Costanera Center.

Mediante un comunicado, el centro de salud señaló que deberá “disminuir progresivamente su capacidad total de camas, pasando de 240 a 107”, lo que “incluye la disminución de camas críticas en un 80% (122 camas UCI a 24)”.

“En forma global, seguiremos funcionando con un 44% de nuestra capacidad”, advirtió el recinto asistencial.

El Hospital Metropolitano detalló que el plan de mitigación de las obras realizadas por Cencosud con la construcción del edificio Costanera Center, , propiedad de Horst Paulmann, incluye “intervenir accesos, construcción de estacionamientos subterráneos y salida de vehículos desde CC hacia Av. Holanda, obras que se realizarán por etapas a partir de esta semana”.

El desarrollo d estas obras se realizan en medio de la pandemia del Covid-19, que afecta al país, que a pesar de la baja en el número de casos se mantiene en alerta por la aparición de la variante Delta.

“La invitación a la red pública es a seguir trabajando juntos y mantener la derivación de pacientes a nuestro hospital, sin embargo, también deberán generarse estrategias para manejo y derivación de pacientes COVID-19 a camas críticas, intermedias y agudas, hasta que logremos restituir nuestra capacidad completa una vez finalizadas las obras que se contempla tengan una duración aproximada de 5 meses a partir de fines de agosto”, recalca el centro de salud en el texto, publicado en su página web.

Colmed rechaza cierre del 50% en Hospital Metropolitano

Ante esto, el Colegio Médico de Chile (Colmed) reaccionó de forma tajante. El secretario general, José Miguel Bernucci indicó que esto es una “noticia para reír/llorar. Para que Cencosud pueda realizar sus obras de mitigación vial por el Costanera Center, pidió a la autoridad cerrar el 50% del hospital metropolitano. Y la autoridad aceptó”.

Noticia para reír/llorar: para que @CencosudChile pueda realizar sus obras de mitigación vial por el Costanera Center, pidió a la autoridad cerrar el 50% del hospital metropolitano (que queda en la calzada de al frente)

Y la autoridad aceptó

🙃

🤦🏻‍♂️https://t.co/e6XNztsib1 — José Miguel Bernucci (@Pajarobere) August 31, 2021

La presidenta del Colmed, Izkia Siches, rechazó el cierre del 50% de las camas del Hospital Metropolitano, un abocado mayoritariamente a patología por COVID-19, por el inicio de obras de estacionamiento del mall Costanera Center” y recalcó que “no es el momento oportuno” para llevar a cabo las labores.

Dra. @izkia, y Dra @Francrispi realizan punto de prensa en el frontis del Hospital Metropolitano de Santiago, para referirse al cierre de la mitad de camas a causa de la construcción de estacionamientos para Costanera Center.

Vía: @colmedchile #CamasSICostaneraNO pic.twitter.com/sww6G4o8Ak — El Ciudadano (@El_Ciudadano) September 1, 2021

Siches estuvo acompañada de paciente y trabajadores de la salud, quienes rechazan esta medida, debido a que el hospital, ubicado en la comuna de Providencia, atiende la mayor cantidad de pacientes por Covid-19.

“Nos parece que no es momento oportuno. Solicitamos a todas las autoridades y también a la empresa, buscar alternativas para no impactar en este hospital, como también fuentes de financiamiento que no vengan de la salud pública, que ya ha golpeado muy precariamente; y aquí hemos escuchado también cómo a los propios trabajadores de este hospital no se les ha pagado sus honorarios y esperamos que se pueda resolver muy prontamente”, recalcó, citada por CNN.

«Alguien tiene que lograr incidir para que este proyecto no siga avanzando y tenga un impacto sanitario en los equipos de salud y, finalmente, en nuestros pacientes, como el que va a tener”, dijo, citada por CNN CHhile.

Siches planteó la necesidad de establecer algún tipo de mesa de trabajo que permita, en primera instancia, «sin duda postergar las obras, pero también a futuro sabemos que estas camas siempre van a ser valiosas. Creemos que la habilitación de un centro como este debe estar considerado también dentro de, por ejemplo, los programas presidenciales”,.

Lapidario informe del SSMOcc del 2015: “las obras de mitigación pondrá en riesgo el funcionamiento del hospital debido a la exposición de sus pacientes a una contaminación ambiental… pudiendo causarles enfermedades, infecciones y daños irreparables a la salud” pic.twitter.com/TSi8IV5Ykz — Izkia Siches Pastén (@izkia) September 1, 2021

Por su parte, la presidenta de Colmed Santiago, Francisca Crispi, aseveró que «en este momento tan difícil para la salud” considera “insólito” dicha medida.

«No es el momento para reducir la capacidad de ningún hospital de Chile. Estamos en un momento donde las atenciones desplazadas son miles, donde la pandemia no ha terminado. Necesitamos esta capacidad hospitalaria para responder a las necesidades de la población», recalcó en rueda de prensa.