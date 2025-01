«No es fidedigno»: Diputada Yeomans (FA) acusa a La Tercera de tergiversar sus dichos sobre la Reforma de Pensiones

Durante este viernes, el medio La Tercera publicó una nota señalando que la diputada habría planteado que no se devolviera el préstamo reembolsable de 1,5% a las cuentas individuales de los trabajadores, lo que desató diversas reacciones en el mundo político.

“En ningún caso he sostenido que el préstamo contemplado dentro de esta reforma de pensiones no sea devuelto a quienes están cotizando. Más bien lo que he señalado es algo que sucede en todos los países del mundo, que continuamente se están evaluando los sistemas de pensiones. Y en ese sentido, si en veinte, en treinta años más, evaluamos que las jubilaciones no son suficientes y que el mecanismo contemplado en esta reforma que tiene que ver con el seguro social es un buen mecanismo, que paga buenas jubilaciones, a diferencia de la capitalización individual, que es una promesa futura incierta de pagar buenas jubilaciones, que se mantenga entonces el seguro social. Eso es lo que he señalado y no otra cosa”, señaló en una declaración.

En su alocución en El Ciudadano, la diputada señaló que “más bien pienso que la apuesta son estos 20 años. Hay 20 años en donde se va a instalar este seguro del 1.5%. Y en esos 20 años tenemos que dejarlo todo para convencer de la ampliación del seguro social. Así como sucedió con el pilar solidario, que era también un monto muy menor al principio, hoy día estamos con la PGU, que es mucho más amplia. Entonces se pueden ir corriendo cercos en la medida que ese sea el horizonte. Y yo apostaría a que no se devuelva ese 1.5% a la capitalización individual, sino que se mantenga el seguro social.”

Consultada por este medio, Yeomans señaló que “el titular de La Tercera realiza una interpretación que no es fidedigna, porque son ellos los que abren la cuña a otros conceptos, señalando que propongo supuestamente que el préstamo reembolsable no se devuelva a los trabajadores, cuando lo que yo planteo es que se mantenga ese 1.5% en el seguro social y no se traspase a la capitalización individual, dado los beneficios que genera.”

Tras la publicación, diputados Republicanos han criticado ferozmente a la diputada del Frente Amplio, bajo su repetida premisa de que, supuestamente, “se quieren robar los ahorros”.

“No son más que las viejas tácticas de la derecha, de imponer el miedo a la población para dejar intacto el sistema de las AFP. Hoy el Estado paga ⅔ de las pensiones de los jubilados, quienes se han robado las jubilaciones ha sido esta industria nefasta que tanto dependen, y que por cierto, no quiere que haya una reforma”, arremetió Yeomans.

“Acá he visto cómo continuamente hay un intento por parte del sector político de la derecha de buscar excusa tras excusa para no hacer avanzar el compromiso de contar con una reforma de pensiones. Se llegó a un acuerdo, se comprometió la palabra, no solo respecto a los contenidos sino que también respecto a plazos. Y enero es el mes. No hay más excusas, simplemente hay que votar a favor y hacer avanzar esta reforma de pensiones”, concluyó.

