«No es posible que personas que vulneren derechos pretendan representarnos»: Proyecto que prohíbe a deudores de alimentos ser candidatos avanza en el Congreso

En la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados, continuó esta semana la discusión del proyecto de ley presentado por la diputada Carolina Marzán (PPD) que busca evitar que deudores de pensión alimenticia postulen a cargos públicos y de representación popular.

A la sesión asistieron la vocera de del grupo Cumplimento Deuda Alimenticia, Denisse Bermúdez y la vocera de la Agrupación Deuda Pensión de Alimentos, Romina Leone, con el propósito de nutrir sus alcances y avanzar en su desarrollo en conjunto con la comunidad.

Al respecto, la parlamentaria del distrito 6 recordó que «esto no es una deuda de retail, esto no es una deuda de un crédito, es un compromiso de amor, de afecto, que insisto, no debería ni siquiera estar legislado, esto debería nacer desde el alma, desde el corazón de quienes deciden hacer una nueva vida y que están en todo su derecho, pero no pueden olvidarse de sus hijos e hijas. Esto es profundamente doloroso y te marca para el resto de tu vida».

Marzán agregó que espera que el proyecto «avance con urgencia, esperemos que no tenga que venir otra pandemia, que no tenga que venir otro candidato o candidata con deudas para que salga nuevamente o para que se sacuda esta alfombra que lo único que hace es cubrir un tema y una realidad que por años ha existido en nuestro país y hoy día todos nos sorprendemos, la sociedad se sorprende frente a estas dramáticas estadísticas, donde un 84% de los deudores no pagan su pensión y eso es dramático y nos sorprendemos pero es una realidad que existe y no es nueva».

Por su parte, Denisse Bermúdez, representante del movimiento ciudadano Cumplimiento Deuda Alimenticia, mostró un apoyo total hacia la iniciativa y manifestó que en la agrupación «apoyamos este proyecto de ley, pues una autoridad, cualquiera que sea, independientemente de su sexo, debe tener un mínimo de piso ético y moral para con sus hijos e hijas. No es posible que personas que vulneren derechos pretendan representarnos, realmente sería una falta de respeto para niños, niñas y jóvenes, y por qué no decirlo, para todo un país».

Finalmente, la Comisión acordó llevar a cabo otra sesión a la brevedad, para continuar avanzando rápidamente con el proyecto. Para dicha oportunidad, se invitó al director de Servel, puesto que es un organismo directamente relacionado al proyecto de ley. Además asistirán otras organizaciones de madres y padres.