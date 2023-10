«No estábamos listos»: Fabrizio Copano despide a Carlos Fonseca desclasificando una notable anécdota con Pedro Ruminot y Sergio Freire

El viernes 6 de octubre de 2023 se conoció la noticia de la muerte de Carlos Fonseca (62 años), el histórico manager de Los Prisioneros y que trabajó también con muchas otras agrupaciones y solistas nacionales, como Inti-Illimani, La Ley, Emociones Clandestinas, Aparato Raro, Elso Tumbay, Teleradio Donoso, Ana Tijoux y Manuel García, por nombrar algunos.

Su partida impactó al mundo cultural chileno y a la ciudadanía en general, que salió en masa a reconocer el incalculable aporte de Fonseca a la escena musical del país.

Así, entre las múltiples muestras de afecto, el comediante Fabrizio Copano desclasificó una notable historia con Carlos Fonseca, vivida junto a sus colegas Pedro Ruminot y Sergio Freire.

«Por el sensible fallecimiento de Carlos Fonseca, les cuento una bonita anécdota: cuando estábamos partiendo con Pedro Ruminot y Sergio Freire, nos presentábamos en el Cachafaz de Guardia Vieja los sábados en la noche. Cómo fans de Los Prisioneros, nos conseguimos el teléfono de Fonseca y lo invitamos, para ver si podía ser nuestro manager», contó Copano en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Para sorpresa de ellos, Fonseca llegó a ver el show, algo totalmente inesperado para el trío de comediantes: «Jamás pensamos que iba a llegar», agregó Copano, quien prosiguió con su relato.

«Cuando empezó el show, lo vimos sentado en primera fila. Nos pusimos nerviosos y lo hicimos pésimo. Nos fue tan mal que nos dio vergüenza salir a despedirnos», confesó el comediante.

Pero igual, a pesar del bochorno, Fonseca se hizo el tiempo y los esperó para saludarlos: «Cuando salimos él amablemente nos deseó lo mejor y se retiró. No fue nuestro manager y claro, ¡tenía toda la razón! No estábamos listos», dijo Copano, quien finalmente envió «un abrazo» a la familia de Carlos Fonseca y «felicitaciones por su legado en la música nacional».

El gran legado de Carlos Fonseca

Si bien el nombre de Carlos Fonseca está ligado indisolublemente a Los Prisioneros, lo cierto es que su aporte trascendió por lejos a la banda de San Miguel.

No solo por el trabajo que realizó como manager de otros artistas, sino también por la gestión realizada como director artístico del sello EMI, a mediados de los años ’90, donde fue pieza clave en la producción de decenas de discos de bandas y solistas chilenos.

Según consigna la página músicapopular.cl, Fonseca «propuso una apuesta hasta entonces inaudita: fichar a una decena de bandas jóvenes y trabajar con ellas a lo largo de un llamado Proyecto de Nuevo Rock Nacional».

«Eran ya mediados de los años ’90, y un sinfín de nuevos grupos prendían los escenarios del país sin que un sello se interesara en ficharlos (…) y en vez de buscar potenciales talentos y conceptualizarlos artísticamente a los ojos del público, Fonseca propuso registrar lo que ya sucedía por generación espontánea», añade la reseña del sitio nacional.

Así, en menos de un año, Carlos Fonseca se dedicó a seleccionar, firmar y grabar a los músicos con los que trabajaría de ahí en adelante. La lista la integran nombres como Lucybell, Pánico, Los Tetas, Santos Dumont, Christianes, Machuca, Carlos Cabezas, Tiro de Gracia y Joe Vasconcellos, entre otros.

Perú, año 1987. Los Prisioneros en conferencia de prensa: de izquierda a derecha, Jorge González, Claudio Narea, Miguel Tapia y Carlos Fonseca (Foto Facebook de Claudio Narea).

En ese sentido, una buena reseña sobre Fonseca la entrega el periodista Emiliano Aguayo en su libro «Maldito Sudaca: Conversaciones con Jorge González», donde aparece la que posiblemente es la entrevista más completa al histórico manager prisionero sobre los inicios del grupo y la relación de sus integrantes.

«Estudió unos años de Ingeniería Comercial en Argentina y en Chile, sin terminar la carrera. En 1983 entra a estudiar Licenciatura en Música a la Escuela de Artes de la Universidad de Chile, donde conoce a Jorge González. Dejó la universidad y se dedicó a la disquería Fusión y a escribir una columna en Revista Diners y a un programa en radio Beethoven, por lo tanto, fue el primero en escribir y en poner en la radio a Los Prisioneros», señala Aguayo en su libro.

En esa línea, uno de los párrafos notables de la conversación del periodista con Fonseca es el que sigue:

Pregunta Emiliano Aguayo: «A Jorge lo conoces en marzo de 1983 en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, cuando ambos cursan primer año de Licenciatura en Música. Luego, cuando conduces un especial de música chilena en Radio Beethoven, lo contactas para que lleve algo del grupo que te había comentado en clases. Él llega con ‘Paramar’ en vivo, ‘Brigada de negro’, ‘Quién mató a Marilyn’ y ‘La voz de los 80’, que había grabado solo en la radio de su casa. ¿Qué es lo que te llama la atención de esos temas?»

Responde Carlos Fonseca: «Que son terriblemente simples y con una fuerza imparable. Cuando los escuché, inmediatamente dije ‘esta huevada va a dejar la cagada’ (…) Yo me imaginé dejar la grande en toda Latinoamérica, de una. Eso me imaginé. Y no estoy exagerando. De verdad dije ‘con esta huevada vamos a dejar la cagada’. Y sentí: ‘Hay que promover esto’. Yo me imaginaba vendiendo el disco en Fusión y que fuera número uno. Imaginaba ser el primero en tocarlos en la radio, el primero en escribir sobre ellos, quería estar ahí, porque para mí era lo mejor que podía haberle pasado a Chile».

«La voz de los 80 es un discazo, no hay discusión. O sea, no hay ningún disco que tú puedas compararlo con eso», agregó Fonseca, quien grabó los primeros temas de Los Prisioneros en su propia oficina.

A continuación compartimos algunos posteos de la red social X en homenaje al gran Carlos Fonseca:

Carlos Fonseca confió en mi cuando yo era un reportero de música más. Recuerdo el bar de la disco Laberinto, después del 1er show de Marylin Manson. A la luz de unas cervezas, Carlos me propuso escribir la historia del trío de San Miguel.

Este es mi homenaje al Cuarto Prisionero pic.twitter.com/pJmRk3be1L — Julio Osses (@osses) October 6, 2023

Carlos Fonseca nos deja un legado fundamental para la música nacional: su compromiso con el desarrollo y promoción del rock chileno fue única y se hizo imprescindible, desde sus inicios. Le envío un sentido abrazo a su familia y compañeros que hoy lamentan su partida. — Carolina Arredondo (@_caroarredondo) October 6, 2023

La mítica disquería Fusión en el Drugstore de Carlos Fonseca , promotor de muchos artistas como Los Prisioneros, Manuel García, inti Illimani , La ley entre muchos otros. Q.E.P.D. pic.twitter.com/AVMR21ZlCn — Pintor de historia (@camus_beto) October 6, 2023

Adiós Carlos Fonseca.

Vuelta alto querido, 🖤 que fue un placer trabajar contigo . pic.twitter.com/mtmEzGMAGl — ana / anita tijoux (@anatijoux) October 6, 2023

Lamentamos el fallecimiento de Carlos Fonseca, histórico manager, productor y una figura relevante en su aporte al desarrollo de la música chilena. Le enviamos un cariñoso saludo a sus familiares y amigos 💐 pic.twitter.com/YdT6WyOzom — Los Bunkers (@Los_Bunkers) October 6, 2023

Carlos Fonseca sobre ser manager de Los Prisioneros y la relación con los medios.

Que su experiencia sirva a nuevos talentos (entrevista hecha por mí, 2014): pic.twitter.com/UJncrLtay3 October 6, 2023

Muere Carlos Fonseca, lo conocí hace muchos años y gracias a su buena gestión y mirada descentralizada logramos traer por primera vez a Chillán a Manuel García, en la gestión cultural los buenos representantes de artistas son fundamentales 🙌 abrazamos a su familia y amigos 🖤 pic.twitter.com/iQAe6tOBlb — Star 🌈 (@estrellamonroy) October 6, 2023

Le debemos a Carlos Fonseca su visión de engrupido ochentero. Era lo que había que hacer.

Su aporte con Los Prisioneros.

Pero también como columnista en la Mundo Diners. Picó mi curiosidad por Peter Gabriel, Prince, Bruce Springsteen, Depeche Mode, The Cure y tantos más a mis 13. — MarceloLeonart (@MarceloLeonart) October 6, 2023

Cuando la abulia, y la conformidad reinaban en el oscuro Chile de los 80 Carlos Fonseca saco de San Miguel a los Prisioneros para que fueran la voz de los 80, Fonseca, fundamental para la Historia músical de los últimos 45 años pic.twitter.com/Y6V3WohnQF — Juan Collante (@juan_collante) October 6, 2023

Ha fallecido Carlos Fonseca. Una noticia triste para la música y cultura de nuestro país. Pilar fundamental en la historia de nuestra actividad. Descubrió a muchos, ayudó a tantos a lograr sus sueños en este mundo de la creatividad.

Yo soy uno de ellos.

Gracias, Carlos 🙏

DEP — Quique Neira (@QuiqueNeira) October 6, 2023

Increíble pero esa foto la sacó Carlos Fonseca QEPD, lo conocí con los Prisioneros en Curicó , y luego me mostró el increíble mundo de la música mundial en su tienda Fusión!! Un capo y gracias por todo master #LosPrisioneros pic.twitter.com/ZOtsx050uA — Osvaldo Alcazar E. (@coolcoolworld) October 6, 2023

